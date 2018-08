Welt-Duchenne-Tag am 7. September / Uwe Seeler, die Deutsche Muskelschwund-Hilfe sowie PTC Therapeutics unterstützen diesen Tag

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Frankfurt am Main (ots) - 7. September 2018 - PTC TherapeuticsGermany GmbH unterstützt den Welt-Duchenne-Tag und möchte einenBeitrag zur Aufklärung dieser Krankheit leisten. Wenn Kinder, vorallem Jungen, in ihrer Entwicklung langsamer sind als Gleichaltrige,kann in seltenen Fällen auch einmal mehr dahinterstecken: Dielebensbedrohliche Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) führtzu einem fortschreitenden Abbau der Muskeln. Da einmal zugrundegegangene Muskeln nicht wieder repariert werden können, ist dieFrüherkennung der DMD umso wichtiger. Nur so bietet sich die Chancedurch frühzeitige Maßnahmen dem Muskelabbau zuvorzukommen und somitdas Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Mit derdeutschlandweiten Kampagne "Hinterher statt voll dabei?" möchte PTCTherapeutics das Bewusstsein für die DMD in der Öffentlichkeitschärfen.Die Website www.hinterherstattvolldabei.de bietet allenInteressierten kompakte Informationen rund um die Früherkennungdieser seltenen Erkrankung - für bessere Chancen der kleinenPatienten.Die Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) tritt bei etwa 1von 3.600 bis 6.000 Kindern auf, in den allermeisten Fällen sindJungen betroffen.[1-5] Erste Anzeichen einer DMD können bereits imKleinkindalter auftreten. Durch eine Veränderung in der Erbsubstanzwird bei den betroffenen Kindern kein funktionsfähiges Muskelprotein"Dystrophin" gebildet. Dessen Fehlen führt dazu, dass sich zunächstdie Bewegungsmuskulatur, später auch die Atem- und Herzmuskulaturabbaut. Die Muskelschwäche nimmt im Laufe der Zeit zu und breitetsich im ganzen Körper aus. Der mit der Bewegungsmuskulatur verbundeneVerlust der Gehfähigkeit stellt bei der DMD ein Schlüsselereignis fürdie weitere Prognose dar: Gelingt es, die Gehfähigkeit so lange wiemöglich zu erhalten, kann hierdurch oftmals das Fortschreiten derErkrankung verzögert werden. Daher ist das frühe Erkennen der DMDessenziell, um Chancen zu wahren durch frühzeitige Maßnahmen denSymptomen entgegenzuwirken und den Krankheitsverlauf zu verlangsamen.Dirk Rosenkranz, Deutsche Muskelschwund-Hilfe (DMH)"Wir von der Deutschen Muskelschwund-Hilfe unterstützen Menschenmit den unterschiedlichsten Muskelerkrankungen. Wir bieten allenBetroffenen und deren Angehörigen eine Anlaufstelle, um sich über diejeweilige Erkrankung und Therapiemöglichkeiten zu informieren. Diessoll allen Betroffenen helfen, mit ihrer Krankheit besserzurechtzukommen und ihren Alltag möglichst selbstbestimmt zumeistern. Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie sehen wir oftmalserst in fortgeschrittenen Krankheitsstadien, was sehr schade ist.Denn früh erkannt, kann man einfach viel mehr für die kleinenPatienten tun: So können zahlreiche, ineinander verzahnte Maßnahmenhelfen, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern und dieLebensqualität der betroffenen Kinder und Jugendlichen bestmöglich zuerhalten."Die Mutter eines Duchenne-Jungen berichtet:"Dass etwas nicht stimmt, hatten wir schon länger vermutet. Aberzu wissen, dass etwas Ernsthaftes, nämlich eineDuchenne-Muskeldystrophie, hinter der Verzögerung im Sprechen und imLaufen unseres Sohnes steckt, war zunächst ein Schock! Mittlerweilesind wir aber heilfroh, dass wir die Diagnose erhalten haben und alleverfügbaren Behandlungsmaßnahmen ausschöpfen können. Wir wissen, dassdie Krankheit nicht heilbar ist, aber es ist dennoch nicht allessinnlos! Die Diagnose wurde relativ früh gestellt, so dass man noch'ne Menge tun kann, um das Leben unseres Sohnes so unbeschwert wiemöglich zu machen. Ich kann nur jedem raten, aufEntwicklungsverzögerungen ihres Kindes zu achten, besonders, wenn esein Junge ist. Liegt eine Duchenne-Erkrankung tatsächlich vor, hatman wenigstens die Möglichkeit, früh dagegen anzukämpfen."Uwe Seeler, ehemaliger Fußballspieler und Ehrenspielführer derdeutschen FußballnationalmannschaftDer frühere Fußballprofi Uwe Seeler hat einen besonderen Bezug zurKrankheit Duchenne-Muskeldystrophie. Folgendes verbindet er mit derKrankheit:"Mir war das Glück beschert, dass ich dank eines gesunden Körperseine Fußballkarriere aufbauen konnte. Das Glück, gesund zu sein, istleider nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt worden. Das ist mirbewusst und deshalb engagiere ich mich für Muskelkranke. Meinebesondere Aufmerksamkeit gilt besonders den Jungs, die mit derschweren Krankheit Duchenne-Muskeldystrophie zu kämpfen haben: Siekönnen nicht wie ich Fußball spielen. Für diese Jungs ist es wichtig,dass sie sich überhaupt bewegen können - und das möglichst lange ohneRollstuhl. In meiner aktiven Zeit hatte ich einmal einige betroffeneJungs als Zuschauer dabei, die Begegnung mit ihnen hat mich sehrberührt. Glücklicherweise gibt es heute viele Möglichkeiten, dieseJungs sehr gut zu behandeln. Und zwar je früher, desto besser! Hierzumüssen Eltern und Ärzte aber erst einmal wissen, dass diese Jungeneine Duchenne-Muskeldystrophie haben. Eltern sollten deshalb wachsamsein und erkennen, wenn mit ihrem Jungen etwas nicht stimmt. D. h.,wenn er im Vergleich zu Gleichaltrigen nur sehr schlecht spricht,spät läuft und auch sonst in seiner Entwicklung hinterher ist. Wirddie Krankheit früh erkannt, kann man noch viel machen. Dafür setzeich mich gerne ein."Frühe Anzeichen einer möglichen DMD - "Hinterher statt voll dabei"DMD früh zu erkennen, ist allerdings eine Herausforderung - sowohlfür Eltern als auch für Ärzte. Unspezifische frühe Zeichen, wieVerzögerungen beim Bewegen, beim Sprechen, beim Lernen, können einerstes Alarmsignal sein, dass etwas nicht in Ordnung ist.Die Website www.hinterherstattvolldabei.de bietet kompakteInformationen über frühe (und späte) Zeichen einer DMD. Anhand eineseinfachen "DMD-Checks" können Eltern, Angehörige oder Interessiertebei Beobachtung von Entwicklungsverzögerungen eines Kindes in 3Schritten eine schnelle Orientierung über die Zeichen der Krankheitsowie weiteres Vorgehen für eine mögliche Abklärung erhalten.DMD-Früherkennung verbessert ChancenEine Heilung der DMD ist bisher nicht möglich, jedoch können durchden rechtzeitigen Beginn geeigneter Maßnahmen Symptome gelindert,Komplikationen reduziert und die Lebensqualität optimiert werden.Durch eine frühe Diagnose und schnellstmöglichen Beginn geeigneterfachübergreifender Maß-nahmen ist es möglich, die Prognose und dieLebensqualität der Kinder zu verbessern. Es bedarf weitererForschungen, um die medizinische Behandlung von Jungen mit DMDfortlaufend zu verbessern. Weil jeder Tag zählt!Über PTC TherapeuticsPTC Therapeutics ist ein forschendes, biopharmazeutischesUnternehmen mit Stammsitz in New Jersey, USA. Die Niederlassung derPTC Therapeutics Germany GmbH befindet sich in Frankfurt am Main. PTCerforscht und entwickelt innovative Arzneimittel, die die Übertragunggenetischer Informationen kontrollieren und damit Fehlsteuerungen beider Produktion lebensnotwendiger Eiweiße korrigieren können. PTCsetzt sich dafür ein, Behandlungsoptionen für Patienten mitlebensbedrohlichen Erkrankungen zu finden, bei denen es derzeit keineausreichenden oder kausalen therapeutischen Optionen gibt. WeitereInformationen zu PTC Therapeutics unter www.ptcbio.de oderwww.duchenne.deReferenzen1. Goemans N, et al. Eur Neurol Rev. 2014;9:78-82.2. Bushby K, et al. Lancet Neurol. 2010;9:77-93.3. McDonald CM, et al. Muscle Nerve. 2013;48:343-356.4. Van Ruiten HJ, et al. Arch Dis Child. 2014;99:1074-1077.5. Ciafoloni E, et al. J Pediatr. 2009;155:380-385.