Welt-Autismus-Tag am 2. April: Neurofeedback-Therapie für autistische Kinder / Innovative Behandlungsmethode mit Mente Autism jetzt auch in Deutschland und Österreich (FOTO)

Hamburg/Malta (ots) -Verbesserte Aufmerksamkeit und Kommunikationsfähigkeit, erhöhteAufnahmebereitschaft, ein entspannterer und offenerer Umgang mitanderen Menschen und insgesamt eine höhere Lebensqualität - solcheWirkungen beobachten Eltern autistischer Kinder bei der Therapie mitMente Autism. Kinder mit Autismus profitieren schon nach kurzerAnwendungsdauer von der unkompliziert zuhause anwendbaren innovativenNeurofeedback-Therapie. Dabei werden die Gehirnströme gemessen, inindividuelle Töne umgewandelt und über Kopfhörer dem Kindvorgespielt. Dieses auditive Neurofeedback sorgt für dieNormalisierung der bei Autisten häufig gestörten Gehirnströme. MenteAutism wurde von Experten auf Malta entwickelt und ist seit kurzemauch in Deutschland und Österreich erhältlich.Das Mente Autism-System nutzt auditives Neurofeedback und bestehtaus einem Stirnband mit fünf hochsensitiven EEG-Elektroden,speziellen In-Ear-Kopfhörern, einer App fürs Tablet sowie einer aufCloud-Technologie basierenden Software-Komponente. Die Anwendung istsehr unkompliziert und einfach und kann von den Eltern selbst zuhausedurchgeführt werden. Dafür setzt das Kind das Stirnband jeden Morgenfür 40 Minuten auf. Dabei kann es weiter seinen üblichenBeschäftigungen nachgehen. Über die EEG-Elektroden werden dieGehirnströme gemessen, analysiert und in individuelle Töneumgewandelt. Diese hört das Kind über die Kopfhörer.Neurofeedback mit "Brain Music"Diese "Brain Music" beeinflusst wiederum die Gehirnströme undnormalisiert sie. Die Therapiesitzung stoppt am Ende automatisch.Über die App auf ihrem Tablet können die Eltern denTherapiefortschritt überprüfen, er wird in anschaulichen Grafikenvisualisiert. Zudem werden die aufgezeichneten Daten über eineInternetverbindung in die gesicherte Mente Autism-Cloud übertragen,wo sie den behandelnden Therapeuten/Ärzten zur Verfügung stehen.Positive Wirkungen schon nach wenigen WochenSchon nach einer Behandlungsdauer von vier bis acht Wochen sinderste spürbare Veränderungen erkennbar. Elternberichten zufolgereagieren viele Kinder, indem sie aufmerksamer und konzentriertersind; sie werden ruhiger und entspannter, Angst- und Wutanfällewerden weniger. Die Kommunikationsfähigkeit wird verbessert, und sieinteragieren intensiver mit Eltern, Geschwistern und Mitschülern.Insgesamt sind die Kinder den Herausforderungen des Alltags bessergewachsen, auch ihre schulischen Leistungen können steigen.Auditives Neurofeedback möglichst früh beginnenDiese Neurofeedback-Therapie eignet sich besonders für Kinder imAlter von 3 bis 12 Jahren mit einer Autismus-Spektrum-Störung, wie z.B. dem Asperger-Syndrom oder dem "klassischen" frühkindlichenAutismus. Sie soll täglich morgens durchgeführt werden, denn dieWirkung bleibt über den Tag erhalten und lässt durch Schlaf nach. Ammeisten profitieren die Kinder, wenn sie die Therapie über mehrereJahre täglich wiederholen.Alpha-, Beta-, Delta- und Theta-Wellen werden normalisiertBei Autisten sind häufig die Alpha- und Beta-Wellen des Gehirnsniedriger und die Delta- und Theta-Wellen höher als durchschnittlich.Solche Aktivitätsmuster werden bei gesunden Menschen in Schlafphasenund bei geschlossenen Augen sowie bei Tagträumerei gemessen. Imwachen, aufmerksamen und konzentrierten Zustand zeigen dieGehirnströme ein völlig anderes Muster. Mit der auditivenNeurofeedback-Therapie mit Mente Autism werden Alpha-, Beta-, Delta-und Thetawellen der betroffenen Kinder aufgezeichnet und analysiert.Die spezielle Software wandelt diese Aufzeichnung in ganz besondere,individuelle Töne um, die wiederum die Gehirnwellen beeinflussen:Alpha- und Beta-Wellen sollen dadurch höher, Delta- und Theta-Wellenniedriger werden. Die Kinder werden aufmerksamer, wacher undkommunikationsfähiger.Therapeuten-Netzwerk wird aufgebautMente Autism ist seit kurzem auch in Deutschland und Österreicherhältlich. Aktuell baut AAT Medical ein Netzwerk von Ärzten undTherapeuten auf, über das Eltern und Kinder mit dem Therapiesystemversorgt werden können. Interessenten können sich an das HamburgerAAT Medical-Büro unter der E-Mail-Adresse autism@mentetech.comwenden. Weitere Informationen (bisher noch ausschließlich aufEnglisch) gibt es im Internet unterhttp://www.mentetech.com/mente-home/.Ein Beispiel der "Brain Music" ist unterhttp://www.mentetech.com/session-sound/ zu hören.