Welt-Alzheimertag: Neuroleptika bei Alzheimer-Demenz - Schaden kann Nutzen überwiegen

Berlin (ots) - Über 40 Prozent aller Heimbewohner, die an Demenzleiden, erhalten dauerhaft Neuroleptika um psychische- undVerhaltenssymptome wie Aggressivität, Reizbarkeit und Unruhe zulindern. In ihrem aktuellen Studien-Check zeigt die StiftungGesundheitswissen (SGW), dass der Schaden den Nutzen bei zwei derhäufig eingesetzten Neuroleptika bei Alzheimer-Demenz nach aktuellemStand der Forschung insgesamt überwiegt.Untersucht wurde im Studien-Check die wissenschaftliche Beweislagezum Nutzen und Schaden der Neuroleptika Haloperidol und Risperidonbei Alzheimer-Demenz. Eingang in die Untersuchung fanden insgesamt 11randomisiert-kontrollierten Studien (RCTs). Das Ergebnis: Sowohl beiHaloperidol als auch bei Risperidon überwiegt nach aktuellem Standder Forschung der Schaden den Nutzen. Mit Nutzen ist in diesemZusammenhang die Verbesserung der Symptome gemeint, mit Schaden dasAuftreten von Nebenwirkungen der Medikamenteneinnahme.Inwiefern kann die Einnahme von Risperidon oder HaloperidolMenschen mit Demenz schaden?In fünf der sechs berücksichtigten Studien zum Nutzen und Schadenvon Risperidon haben die Patienten und Patientinnen, die Risperidonerhielten, deutlich mehr Nebenwirkungen als diejenigen, die einScheinmedikament bekamen. Auch in den fünf Studien zum Nutzen undSchaden von Haloperidol haben die Patienten und Patientinnen, dieHaloperidol erhielten, mehr Nebenwirkungen, als diejenigen, denen einScheinmedikament verabreicht wurde. Dabei handelt es sich umvermehrte Muskelanspannungen, Gang- und Sprachstörungen sowieHändezittern. Die Symptome ähneln denen von Patienten undPatientinnen, die unter der Parkinsonkrankheit leiden. Fünf Studienregistrierten mehr Todesfälle in der Risperidon-Gruppe.Wie sind diese Ergebnisse einzuschätzen?Zwar sind die zu diesem Thema bisher vorhandenen Studien nichtfrei von Mängeln oder es ist unklar, ob sie fachgerecht durchgeführtwurden. Das schränkt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ein. Alles inallem zeigt der Studien-Check der Stiftung Gesundheitswissen jedoch,dass der Nutzen von Haloperidol und Risperidon zur Behandlung vonVerhaltenssymptomen und psychischen Beschwerden beiAlzheimer-Patienten gering ist und die Nebenwirkungen beträchtlichsind. Bereits 2013 kamen die Autoren eines Cochrane-Reviews nach derDurchsicht von insgesamt 13 Studien zu dem Schluss, dass es keinenUnterschied macht, ob ältere Menschen mit Demenz eineNeuroleptika-Therapie (nach einer Einnahmezeit von mindestens dreiMonaten) absetzen oder fortführen. Auch nach dem Update derCochrane-Meta-Analyse von 2018 erweist sich ein Beibehalten derNeuroleptika-Therapie lediglich für bestimmte Gruppen alsvorteilhaft, z. B. für Patienten mit schweren Symptomen. "Angesichtsdieser Ergebnisse sollte der weit verbreitete, dauerhafte Einsatz vonNeuroleptika bei Menschen mit Demenz hinterfragt werden," fordert Dr.Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. Diesverstoße auch gegen die Leitlinien, so Suhr.Mit dem aktuellen Studien-Check der Stiftung Gesundheitswissenkönnen auch pflegende Angehörige gemeinsam mit dem Arzt eine guteLösung für die Behandlung des von ihnen betreuten Menschen mit Demenzfinden.- Direkt zum Studien-Check Haloperidol: http://ots.de/9q87z9- Direkt zum Studien-Check Risperidon: http://ots.de/5C1DK7Hintergründe zum Studien-Check "Neuroleptika beiAlzheimer-Demenz":Wie ist die Stiftung Gesundheitswissen bei ihrer Analysevorgegangen?Ausgangspunkt des Studien-Checks bildete eine breite,systematische Literaturrecherche in den relevanten Datenbanken.Gesucht wurde nach randomisiert-kontrollierten Studien (RCTs) undMeta-Analysen aus RCTs, die zur Fragestellung passten. Anhand vorherfestgelegter Kriterien wurde die vorgefundene Literatur von zweiPersonen unabhängig voneinander gesichtet und geprüft. Nichtgeeignete Studien wurden dabei ausgeschlossen. Aus den am Endeausgewählten Studien wurden die Informationen zu Nutzen und Schadenentnommen, geprüft und zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt(Evidenzsynthese). Berücksichtigt für die Einschätzung des Nutzensund Schadens von Risperidon und Haloperidol bei Menschen mitAlzheimer-Demenz wurden randomisiert-kontrollierte Studien (RCTs),die die Einnahme von Risperidon bzw. Haloperidol der Verabreichungeines Scheinmedikaments (Placebo) gegenüberstellten. Bei derUntersuchung von Risperidon fanden fünf Studien Eingang in dieAnalyse, bei Haloperidol waren es insgesamt sechs. Der aktuelleStudien-Check entstand in Zusammenarbeit mit ausgewiesenenDemenz-Experten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).Ausführliche Informationen zur Arbeitsweise der StiftungGesundheitswissen finden Sie in unserem "Methodenpapier zurErstellung und Evaluation von evidenzbasiertenGesundheitsinformationen".Wie entstehen psychische und Verhaltenssymptome bei Menschen mitDemenz?Psychische Probleme und Verhaltenssymptome entstehen, weil esdurch eine Demenz zu Schädigungen und Fehlfunktionen des Gehirnskommt. Dabei ist vor allem die Weiterleitung von Signalen im Gehirndurch Botenstoffe gestört. Ausgelöst werden die Symptome zumeistdadurch, dass sich Umweltbedingungen ändern, wie beispielsweise dieWohnumgebung, der Geräuschpegel oder die Kommunikation mit denErkrankten.Auszug aus der S3-Demenz-Leitlinie zu Neuroleptika(Antipsychotika): "55 Die Gabe von Antipsychotika bei Patienten mitDemenz ist wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für Mortalitätund für zerebrovaskuläre Ereignisse assoziiert. Es bestehtwahrscheinlich ein differenzielles Risiko, wobei Haloperidol dashöchste und Quetiapin das geringste Risiko hat. Das Risiko ist in denersten Behandlungswochen am höchsten, besteht aber wahrscheinlichauch in der Langzeitbehandlung. Es besteht ferner wahrscheinlich dasRisiko für beschleunigte kognitive Verschlechterung durch die Gabevon Antipsychotika bei Demenz. Patienten und rechtliche Vertretermüssen über dieses Risiko aufgeklärt werden. Die Behandlung soll mitder geringstmöglichen Dosis und über einen möglichst kurzen Zeitraumerfolgen. Der Behandlungsverlauf muss engmaschig kontrolliert werden.Empfehlungsgrad A, Evidenzebene Ia und III"... (S. 72,http://ots.de/yROfhl)Der Studien-Check ist Teil einer multimedialenInformationskampagne der Stiftung Gesundheitswissen (SGW) und desZentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) zur Woche der Demenz.Über die Stiftung Gesundheitswissen:Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitzin Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblickauf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrienzwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktuellerwissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowieBehandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen imAllgemeinen. 