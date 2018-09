Welt-Alzheimertag / Kaplan: Größere Anstrengungen für eine bestmögliche Betreuung von Menschen mit Demenz

Berlin (ots) - "In einer Gesellschaft des langen Lebens wächst dieZahl alter und hochbetagter Menschen kontinuierlich. Demenz ist damiteine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Viele Demenzkrankesind auf Hilfe im Alltag und Pflege angewiesen. Wir brauchen deshalbgrößere Anstrengungen für eine bestmögliche Betreuung dieserMenschen, um ihnen zu einem möglichst langen selbstbestimmten Lebenin der Gesellschaft zu verhelfen". Das sagte Dr. Max Kaplan,Vize-Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), anlässlich des morgigenWelt-Alzheimertages."Ein wichtiger Baustein bei der Behandlung von Demenzerkranktensind Verfahren, die das Gedächtnis fördern und helfen, den Alltagbesser zu bewältigen. Ärztinnen und Ärzte können Verfahren anbieten,die Erinnerungen wecken oder geistige Fähigkeiten anregen. Auchkörperliche Aktivität und Musik können dazu beitragen, dengeistigen Abbau etwas aufzuhalten und ein eigenständiges Leben längerzu ermöglichen", so Kaplan. Die BÄK hat eine Vielzahl vonFortbildungsmaßnahmen für Ärztinnen und Ärzte zur Behandlung vondemenziell Erkrankten entwickelt, die von den Landesärztekammernanerkannt und flächendeckend etabliert sind.Kaplan begrüßte den Startschuss für die Entwicklung einer"Nationalen Demenzstrategie" der Bundesregierung. Die "NationaleDemenzstrategie" wird auf der bewährten Zusammenarbeit der "Allianzfür Menschen mit Demenz" aufbauen. Die Allianz ist eine Initiativevon Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden sowie über 20Verbänden und Institutionen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich,der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Sie haben sichzusammengeschlossen, um gemeinsam für eine nachhaltige Verbesserungder Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zusorgen. Auch die BÄK gehört der "Allianz für Menschen mit Demenz" an.Kaplan betonte, dass Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen mitden jüngsten Reformen im Bereich der Pflege mehr Unterstützungerhalten. Das reiche aber nicht. "Wir brauchen mehr Personal in denstationären Einrichtungen und wir müssen die ambulante Pflege,teilstationäre Angebote und betreute Wohngruppen ausbauen", sagte er.Notwendig sei ein breites Angebot für Betreuung, Pflege und Therapie.Denn die Erkrankten seien keine einheitliche Gruppe, sondernIndividuen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Kompetenzen undDefiziten, die in unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichenSituationen leben.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell