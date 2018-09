Welt-Alzheimertag - Dringend gesucht: Neue Alzheimer-Medikamente

München (ots) - Einer von neun Menschen aus derBabyboomer-Generation wird an Alzheimer erkranken, schätzen Experten:Die Demenz-Erkrankung gilt als eine der großen Herausforderungen derkommenden Jahre. Medikamente, die die Krankheit an der Wurzel packen,gibt es trotz langjähriger Forschung bis heute nicht. Aber es bestehtGrund zu Optimismus, wie der Neurologe Prof. Andreas Schmitt imPharma Fakten-Interview erklärt. Er ist medizinischer Direktor beimbiopharmazeutischen Unternehmen Biogen. "Wir haben über Alzheimerunheimlich viel gelernt und hoffen zukünftig auch medikamentös dieProgression der Erkrankung nachhaltig zu beeinflussen."Lesen Sie das ganze Interview auf Pharma Fakten:http://ots.de/NCnPMeWeitere Artikel rund um die Alzheimer-Forschung finden Sie aufPharma Fakten:Alzheimer-Studien: "Der Hauptfeind ist die Erkrankung"Prof. Dr. Georg Adler ist Vorstandsvorsitzender der AlzheimerGesellschaft Rheinland-Pfalz und leitet das Institut für Studien zurPsychischen Gesundheit (ISPG) in Mannheim. Der Psychiater undPsychotherapeut kennt daher die wissenschaftlichen und klinischenHerausforderungen bei der Erforschung der Alzheimer-Erkrankung nur zugut. Im Pharma Fakten-Interview spricht er darüber. DieWirkprinzipien, die momentan von forschenden Pharmaunternehmenverfolgt werden, hält er für "plausibel, sinnvoll und durchauserfolgsversprechend."http://ots.de/MfepOKAlzheimer-Forschung: "Optimistisch bleiben."Prof. Christine von Arnim ist Neurologin und Expertin fürDemenzerkrankungen. An der Uniklinik Ulm führt sie klinische Studienfür Wirkstoff-Kandidaten gegen die Alzheimer-Erkrankung durch. Siesagt: "Wir müssen optimistisch bleiben."http://ots.de/LbDHBZPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell