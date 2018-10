Hamburg (ots) -- Befragung von Adipositas-Betroffenen zeigt: Die Zahl auf derWaage wird überbewertet- Sichtbarmachen von Veränderung der Körperzusammensetzung stärktdas Gefühl der Selbstwirksamkeit- Experten und Betroffene bestätigen Mehrwert der BIA fürAdipositastherapie und MotivationEine aktuelle repräsentative Umfrage* anlässlich des World ObesityDays (11.10.) im Auftrag von seca, dem führenden Herstellermedizinischer Messsysteme und Waagen, belegt: Rund 70% allerBetroffenen (ab BMI 30) haben bereits Abnehmversuche hinter sich -doch nur 19% konnten ihre Ziele erreichen und langfristig halten. AlsGründe für das Scheitern geben 55% mangelndes Durchhaltevermögen an,39% scheitern an der Frustration, wenn Erfolge sich nicht so schnelleinstellen, wie gewünscht und jeder Vierte (26%) versagt an demfehlenden Glauben, es wirklich schaffen zu können."Die Ergebnisse sind klassisch für übergewichtige Menschen", weißDr. Heike Niemeier, promovierte Oecotrophologin undErnährungsberaterin (Video: https://bit.ly/2uNNJ7Y). "Medien undGesellschaft suggerieren, dass man mit Crashdiäten und genugDisziplin innerhalb kürzester Zeit viel und nachhaltig abnehmen kann.Dass dies nicht der Realität entspricht, löst oft Frustration aus undkann sich negativ auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit und desSelbstwertes auswirken."Betroffene überschätzen Zahl auf der Waage. Quantifizierung derFettmasse ist entscheidend.Am meisten demotiviert es Betroffene, wenn die Waage trotz ihrerBemühungen kaum Veränderungen anzeigt (61%). Dabei sagt das reineGewicht wenig über den Gesundheitszustand und darüber aus, wie eineerfolgreiche Ernährungsumstellung angegangen werden kann. Denn dieeindimensionale Betrachtung der Kiloanzahl lässt Informationen überdie Körperzusammensetzung aus Muskeln, Wasser und Fettunberücksichtigt. "Bei adipösen Patienten ist eine Quantifizierungder Fettmasse wichtig, um ein Therapieziel zu erstellen und dieMotivation der Patienten durch die Messung und Darstellung derKörperzusammensetzung im Verlauf zu fördern", soErnährungsmedizinerin Prof. Dr. med. Yurdagül Zopf vom UniklinikumErlangen. Kollege und Sportmediziner Dr. Dejan Reljic ergänzt: "DieVerbesserung der Körperzusammensetzung ist für die Langzeitprognoseund die Reduktion von Folgeerkrankungen von höherer Relevanz als diereine Gewichtsreduktion."Wissen und Sichtbarkeit von Erfolgen sind Motivatoren Nummer 1Welche Bedeutung die Betrachtung der Körperzusammensetzung für dieAdipositastherapie und die Motivation der Betroffenen hat, betontauch Stefanie Wirtz vom Selbsthilfeverband AdipositasHilfeDeutschland e.V. und Fachkoordinatorin im Adipositaszentrum Lüneburg:"Wenn Patienten wissen, wie sich ihr Körper aus Wasser, Muskeln undFett zusammensetzen, ist das Verständnis dafür, wie man erfolgreichabnimmt eher gegeben. Zum anderen werden Erfolge bei der Betrachtungder Körperzusammensetzung schon sichtbar, noch bevor der Patient imSpiegel oder am Gewicht etwas erkennt. Das steigert die Motivationund Therapietreue enorm!" Auch die Betroffene Stefanie Bohnbestätigt: "Mich hat es unglaublich entlastet, zu wissen, dass ichnicht nur aus Fett bestehe, wie ich oft dachte. Das war nicht nur gutfür das Selbstwertgefühl, sondern auch für die Motivation, da ich dasÜbergewicht mit dem Wissen um meine Körperzusammensetzung nun vielzielgerichteter angehen konnte."Laut Stefanie Wirtz sind vor allem dieses Wissen und dieseMotivation entscheidende Aspekte, um Patienten auch in schwierigenPhasen am Ball zu halten. Das bestätigen auch die Umfrageergebnisse:Sichtbarkeit von Erfolgen - ob auf der Waage, im Spiegel oder inVerlaufsgrafiken - gehören zu den größten Motivatoren, dieAbnehmziele weiter zu verfolgen: 67% bleiben dran, wenn sichBemühungen auf der Waage auszahlen, fast jeder Zweite (47%) istmotiviert, wenn deutlich wird, dass Muskulatur zu- und Fett abnimmtund jeder Fünfte (21%) freut sich, wenn Verläufe in Grafiken sichtbarwerden und so auch kleine Erfolge bestätigt werden.Körperzusammensetzung auf Goldstandardniveau messenMit Hilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) bestimmen diemedical Body Composition Analyzer (mBCA) von seca innerhalb von 17Sekunden die Körperzusammensetzung des Patienten. AnschaulicheGrafiken und Verlaufskurven liefern Ärzten, Ernährungsberatern undPatienten wertvolles Wissen über deren Ernährungs- undGesundheitszustand. Anhand dieser Informationen wird einindividueller Therapieplan erstellt, die Entwicklung dokumentiert undErfolge sichtbar gemacht. Entscheidend für die Verwertbarkeit derBIA-Parameter ist deren Validität, die seca wissenschaftlichbestätigt hat. seca ist führend im Bereich goldstandardvalidierterBIA-Systeme und einziger Hersteller, der seine Validierung gegenGoldstandardmethoden (Ganzkörper-MRT, NaBr-Dilution und 4C)transparent in peer-reviewed Journalen veröffentlicht hat.Ausführliche Expertenstatements zum Mehrwert der BIA in derAdipositastherapie sowie weitere Informationen zu seca und den mBCAfinden Sie im PDF (https://bit.ly/2zZrY8n) anbei und unterwww.seca.com (https://bit.ly/2NvHkVs).* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH, an der 2039 Personen zwischen dem 05.09.2018und 07.09.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland.Betrachtet werden Personen ab einem BMI = 30Pressekontakt:seca gmbh & co. kgAnika Otto | Communications Managere-mail: anika.otto@seca.comTel.: +49 40 20 00 00 411Original-Content von: seca gmbh & co. kg, übermittelt durch news aktuell