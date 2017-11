Welt-AIDS-Tag: SOS-Kinderdörfer warnen, Kinder werden zu selten behandelt

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) - Die Zahl der Aidstoten sinkt, doch weniger als dieHälfte aller infizierten Kinder bekommt die Behandlung, die siebrauchen. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages 2017 rufen deshalb dieSOS-Kinderdörfer die Weltgemeinschaft dazu auf, deutlich mehr für dieHIV-infizierten Kinder zu tun. "Trotz aller Erfolge bei derEindämmung der Pandemie - Kinder haben eine deutlich geringere Chanceals Erwachsene, behandelt zu werden, das darf nicht sein", sagt LouayYassin, Pressesprecher der Hilfsorganisation in München.Nur 43 Prozent aller HIV-infizierten Kinder unter 15 Jahrenweltweit haben im letzten Jahr Zugang zu einer antiretroviralenTherapie gehabt, die den Ausbruch des Immunschwächevirus verhindert.Im Vergleich dazu wurden 54 Prozent der Erwachsenen mitantiretroviralen Medikamenten versorgt. "Dabei ist das Risiko, anKrankheiten im Zusammenhang mit Aids zu sterben, gerade für Kinderbis zu vier Jahren am höchsten, da sich der Erreger besonders schnellin ihrem Körper ausbreitet", sagt Yassin.Weltweit lebten im Jahr 2016 über zwei Millionen Kinder mit HIV.Am schwersten von der Epidemie betroffen sind die afrikanischenLänder südlich der Sahara: 90 Prozent der infizierten Jungen undMädchen leben dort, 1,85 Millionen von ihnen sind jünger als 15Jahre.Mehr als 16 Millionen Kinder in Afrika haben mindestens einenElternteil verloren, weil Vater oder Mutter an Aids gestorben sind."Die Kinder sind Diskriminierung und Armut ausgesetzt, viele müssenin Folge dessen die Schule abbrechen, verlieren ihr Zuhause, habenüberhaupt keine Perspektive mehr", sagt Yassin.Gleichwohl gebe es auch positive Entwicklungen. So sei die Zahlder Kinder, die sich neu infizieren, vor allem durch die Behandlungschwangerer Frauen, deutlich zurückgegangen. 2016 hätten sich 43Prozent weniger Kinder neu angesteckt als noch 2010. Dennochinfizieren sich immer noch täglich 1000 Embryos und Säuglinge mit demtödlichen Virus im Mutterleib, bei der Geburt oder beim Stillen."Wenn wir unser Ziel, die Krankheit weltweit bis 2030 zu besiegen,erreichen wollen, müssen wir uns viel mehr um die Kinder kümmern unddafür sorgen, dass sie die bestmögliche Unterstützung bekommen", sagtYassin.Die SOS-Kinderdörfer helfen seit Jahrzehnten mit Aufklärung,Medikamenten und setzen sich gegen die Stigmatisierung derInfizierten ein. Außerdem gibt die Hilfsorganisation Aids-Waisen inKinderdörfern ein Zuhause und eine Perspektive.Hörfunk: Ein Interview zum Thema können Radiosender auf derWebsite von Medienkontor kostenfrei unterhttp://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerferherunterladen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell