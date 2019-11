München (ots) - Noch in den 1980er Jahren kam die Diagnose HumanesImmundefizienz-Virus (HIV) im Grunde einem Todesurteil gleich. Dank der modernenantiretroviralen Therapie ist aus einer potenziell tödlichen Erkrankunginzwischen eine chronische geworden. Um die AIDS-Epidemie bis 2030 zu beenden,bleibt jedoch viel zu tun. Dazu gehört v.a. die EntstigmatisierungHIV-Positiver. Da sind sich der Aidsforscher Prof. Jürgen Rockstroh und "Jugendgegen AIDS"-Vorstand Roman Malessa einig. Jetzt auf Pharma Fakten: dieInterviews mit den beiden Experten.Jugend gegen AIDS: "Wir sind die Generation, in der sexuell übertragbareKrankheiten keinen Platz mehr haben""Jugend gegen AIDS" (JGA) ist die Stimme der jungen Generation - eineGeneration, die weiß, dass sie selbst die Verantwortung für ihre Zukunft trägt."Deshalb finden wir als gemeinnützige Organisation täglich neue Wege, um unsweltweit für sexuelle Gesundheit einzusetzen", heißt es auf der JGA-Webseite.Das Ziel: "junge Menschen zu befähigen, selbstbewusst und verantwortungsvoll mitihrer Sexualität umzugehen." Pharma Fakten hat anlässlich des Welt-AIDS-Tagesmit JGA-Vorstand Roman Malessa über seine Arbeit gesprochen.http://ots.de/9nqIUZ"Mit PrEP sinkt die Zahl der HIV-Neuinfektionen"HIV-Medikamente vorbeugend einnehmen: Seit dem 1. September werden die Kostender so genannten Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) von den gesetzlichenKrankenkassen übernommen. Wir haben anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1.Dezember mit dem Arzt und Aidsforscher Prof. Jürgen Rockstroh über die Chancenund Auswirkungen der PrEP gesprochen.http://ots.de/DGj1acWeitere Artikel rund um HIV/AIDS finden sie auf Pharma Fakten:https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/hiv/.Pharma Fakten-Grafik: HIV/AIDS - Was Arzneimittelinnovationen anrichten könnenModerne Therapien gegen die Immunschwäche HIV haben nicht nur die Behandlung derKrankheit stark verändert. Sie wirken weit in die Gesellschaft hinein.http://ots.de/ErFADvPharma Fakten-Grafik: Die Kraft moderner HIV-MedikamenteNoch in den 1980er Jahren kam die Diagnose Humanes Immundefizienz-Virus (HIV) imGrunde einem Todesurteil gleich. Dank der modernen antiretroviralen Therapie(ART) ist aus einer potenziell tödlichen Erkrankung inzwischen eine chronischegeworden. Ein HIV-Patient kann heute ein ähnliches Alter erreichen wie einNicht-Infizierter. Die Stigmatisierung der Betroffenen hat auch dadurchzumindest in Teilen abgenommen. Doch die modernen Medikamente können noch vielmehr.http://ots.de/HcSlNuPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114406/4451519OTS: PHARMA FAKTENOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell