"Die Welpen kommen - mit Martin Rütter": RTL produziert neues Tier-Dokutainment-Format mit Hundeexperte Martin Rütter

Martin Rütter ist Deutschlands Hundecoach Nummer 1und feiert seit Jahren mit seinen TV-Shows und Bühnenprogrammen großeErfolge. Selbstverständlich kümmert sich der renommierteTierpsychologe nicht nur um bereits erwachsene Hunde, sondern auch umden Nachwuchs. In dem neuen vierteiligen Dokutainment-Format "DieWelpen kommen - mit Martin Rütter", das NORDDEICH in Zusammenarbeitmit Mina TV GmbH zur Zeit bundesweit für RTL produziert, werden dieGeschichten von acht unterschiedlichen Familien erzählt, die dielebensverändernde Entscheidung treffen, einen Welpen bei sichaufzunehmen. Hundeprofi Martin Rütter und sein Expertenteamunterstützen dabei die zukünftigen Halter bei ihren erstengemeinsamen Schritten mit dem neuen, vierbeinigen Familienmitglied.Für einige ist es der allererste Hund, andere haben bereitsErfahrungen, auf denen sie aufbauen - doch für alle gilt: Nichts wirdmehr so sein, wie es einmal war. Kaum eine Entscheidung verändert dieRoutine einer Familie so sehr wie der Einzug eines Welpen.Die kleinen Vierbeiner und ihre Menschen werden über einenZeitraum von mehreren Monaten regelmäßig besucht. Von dem aufregendenTag an, wenn die Welpen abgeholt werden und ihre ersten Tapser imneuen Zuhause machen, über den mitunter mühsamen Weg, wenn sielernen, stubenrein zu werden und nichts anzuknabbern, bis hin zu demTag, an dem sie das erste Mal alleine bleiben müssen und ihre Heimatvermeintlich unbeobachtet erkunden.Die Ausstrahlung von "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" istfür die kommende Season 2018/2019 vorgesehen.