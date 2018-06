Welltower: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Welltower":

Für die Aktie Welltower stehen per 01.07.2018, 00:10 Uhr 60,76 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Welltower schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,55 % und somit 1,51 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,04 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Welltower-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 11 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (63,69 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,82 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,7633 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Welltower eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Welltower mit einem Wert von 76,93 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 108,67 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.