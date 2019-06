Wells Fargo: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Für die Aktie Wells Fargo stehen per 07.06.2019, 02:55 Uhr 45,93 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Wells Fargo zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wells Fargo auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wells Fargo führt bei einem Niveau von 45,02 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,02 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wells Fargo verläuft aktuell bei 49,27 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 45,86 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 46,88 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Wells Fargo-Aktie der aktuellen Differenz von -2,18 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Wells Fargo als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 59,71 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,21 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 45,86 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".