Wells Fargo: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wells Fargo, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.04.2020, 02:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 30.25 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 7,5 % ist Wells Fargo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,92 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,57 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,62 liegt Wells Fargo unter dem Branchendurchschnitt (46 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 21,67 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Wells Fargo-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 10 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 4 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 39,59 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 37,61 Prozent erzielen, da sie derzeit 28,77 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".