Wells Fargo Preferred Stock: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Wells Fargo Preferred Stock-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 43,35 USD festgestellt.Unsere Analysten haben Wells Fargo Preferred Stock nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Für Wells Fargo Preferred Stock liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wells Fargo Preferred Stock vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 35,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (43,35 USD) könnte die Aktie damit um -18,11 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Wells Fargo Preferred Stock-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

