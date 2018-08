Wells Fargo Preferred Stock: Aktienanalyse vom 07.08.2018: Nach so langer Zeit …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wells Fargo Preferred Stock. Die Aktie schloss den Handel am 06.08.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 42,93 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wells Fargo Preferred Stock einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wells Fargo Preferred Stock jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Wells Fargo Preferred Stock erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wells Fargo Preferred Stock vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (35,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -17,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 42,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Wells Fargo Preferred Stock erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Wells Fargo Preferred Stock ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wells Fargo Preferred Stock-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,12, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,86, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wells Fargo Preferred Stock. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.