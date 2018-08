Wells Fargo: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Der Kurs der Aktie Wells Fargo steht am 01.08.2018, 14:52 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 57,48 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wells Fargo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wells Fargo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Wells Fargo ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wells Fargo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,06, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,02, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Wells Fargo-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Wells Fargo-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 85,06 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (57,29 USD) ausgehend um 48,47 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Wells Fargo von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,58 liegt Wells Fargo unter dem Branchendurchschnitt (48 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 27,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.