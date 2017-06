Wells Fargo: Geschäftslage zeigt sich vom Scheinkonten-Skandal weitgehend unbeeindruckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

während das Management von Wells Fargo mit der Aufarbeitung des Skandals um die Scheinkonten beschäftigt war, zeigte sich die Geschäftslage davon weitgehend unbeeindruckt. Im abgelaufenen Jahr verdiente Wells Fargo rund 20,4 Mrd $ und gehörte damit weiterhin zu den sehr wenigen Banken, die eine Rendite von über 1% auf die Bilanzsumme erwirtschaften. Auch im 1. Quartal 2017 hinterließ der Skandal um die Scheinkonten kaum Spuren. Das Kreditvolumen wurde um 4% ausgeweitet. Dabei lag die Zinsmarge mit 2,87% nur minimal unter dem Vorjahresniveau.

Inwieweit weitere außerordentliche Aufwendungen auf das Unternehmen zukommen, lässt sich noch nicht sagen

Enttäuschend verlief lediglich das Geschäft mit Hypotheken, was dem steigenden Zinsniveau geschuldet war. Die Kreditqualität war hervorragend. Nur 0,34% der ausstehenden Kredite mussten einzelwertberichtigt werden. So musste Wells Fargo auch weniger Aufwendungen für die Kreditrisikovorsorge leisten. Unter dem Strich verdiente die Bank mit 5,1 Mrd $ (-1%) nahezu so viel wie im Vorjahresquartal. Unterdessen leitete das Management zahlreiche Maßnahmen in die Wege, um den Scheinkontenskandal zu bewältigen (vgl. Branchenbericht).

Per Ende April meldete Wells Fargo Aufwendungen für die Belegung für Rechtsstreitigkeiten von 142 Mio $, was im Vergleich zur Ertragskraft und Substanz überschaubar ist. Inwieweit noch weitere außerordentliche Aufwendungen auf das Unternehmen zukommen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht sagen. Somit bleibt eine Unsicherheit. Zudem sehen wir angesichts der stagnierenden Ertragslage keinen Kurstreiber.

