Wells Fargo & Co-Aktie: Weiterhin unterbewertet?

Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) wurde am Dienstag in CNBCs “Fast Money Halftime Report” als Call des Tages vorgestellt.

Was geschah: Atlantic Equities-Analyst John Heagerty stufte Wells Fargo von “Neutral” auf “Overweight” hoch und erhöhte das Kursziel von $50 auf $60.

Der Analyst ist der Ansicht, dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, auf seinem starken Start in das Jahr 2022 aufzubauen,



