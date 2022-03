Wells Fargo Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Am 10.03.2022, 04:17 Uhr notiert die Aktie Wells Fargo & an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 46.46 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wells Fargo & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wells Fargo & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Wells Fargo & in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Wells Fargo & haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Wells Fargo & bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wells Fargo &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 48,99 USD. Der letzte Schlusskurs (46,46 USD) weicht somit -5,16 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (53,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,88 Prozent Abweichung). Die Wells Fargo &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Wells Fargo &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Wells Fargo & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 10,45 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +29,5 Prozent im Branchenvergleich für Wells Fargo & bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,65 Prozent im letzten Jahr. Wells Fargo & lag 25,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.