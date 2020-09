Wells Fargo Aktie: Knick in der Historie!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Einen Knick in der bisher so schönen Dividenden-Historie gab es zuletzt bei Wells Fargo. Das US-Finanzinstitut war in den vorigen Jahren dafür bekannt, die Dividendenzahlungen mindestens konstant zu halten – oder sie sogar anzuheben. Und die Dividenden werden üblicherweise quartalsweise ausgeschüttet. Das ist natürlich besonders für solche Anleger interessant, die an relativ regelmäßigen Einkommensströmen interessiert sind. Ein kleiner Rückblick: So lagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



