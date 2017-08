Wellnesscocktails mit Hydrogencarbonat: Yellow Cup und Rosenkavalier - mit Staatl. Fachingen wird der Sommer fruchtig frisch (FOTO)

Fachingen (ots) -Wer im Sommer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen ist, dieAbwechslung in das Wasserglas bringen, kann sich mit fruchtigenWellnesscocktails von Staatl. Fachingen erfrischen. Neben wertvollenMineralstoffen wie Calcium und Magnesium liefern die Waterdrinks eineExtraportion Hydrogencarbonat: So wird eine Übersäuerung des Körpersvermieden und der Flüssigkeitshaushalt bleibt auch im Sommer inSchwung.Um den Flüssigkeitsbedarf des Körpers zu decken, empfehlenExperten eine tägliche Trinkmenge von etwa zwei Litern - bei warmemWetter darf es auch gerne mehr sein. Denn die zusätzliche Flüssigkeitsorgt dafür, dass der Kreislauf in Schwung und das körperlicheWohlbefinden auch bei hohen Außentemperaturen erhalten bleibt.Alkoholfreie Wellnesscocktails auf Wasserbasis, wie sie Staatl.Fachingen kreiert hat, sind dabei wahre Alleskönner: Sie bringengeschmackliche Abwechslung ins Wasserglas und versorgen den Körperzusätzlich mit den notwendigen Mineralien wie Calcium und Magnesium,die im Sommer durch vermehrtes Schwitzen verloren gehen.Dabei gilt aber auch: Wasser ist nicht gleich Wasser. "DieQualitätsunterschiede sind mitunter erheblich", weiß Heiner Wolters,Geschäftsführer der Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH. "Mitseiner wertvollen Mineralstoffkombination und dem natürlich hohenGehalt an Hydrogencarbonat (1.846 mg/l) ist Staatl. Fachingen derperfekte Sommerbegleiter. Außerdem neutralisiert unser Heilwasserbelastende Säuren und hält so die natürliche Säure-Basen-Balance desKörpers im Gleichgewicht. Ein echtes Wohlfühlwasser also."Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte und dabei noch auf derSuche nach Inspirationen ist, für den hat Staatl. Fachingenausgefallene Wellnesscocktails als raffinierte Alternativen zuungesüßten Tees & Co. kreiert. Die fruchtig-frischen Waterdrinkslassen sich in vier einfachen Schritten zubereiten.Die vollständigen Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Bilder gibtes unter http://www.fachingen.de/meldungen.aspxPressekontakt:Heiner Wolters, GeschäftsführungFachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbHBrunnenstr. 1165626 Birlenbach/OT FachingenTel. (06432) 98 34 64E-Mail: heiner.wolters@fachingen.dewww.fachingen.deSaskia KrügerKetchum Pleon GmbHWesthafenplatz 660327 Frankfurt/MainTel. (069) 24286-309E-Mail: saskia.krueger@ketchumpleon.comwww.ketchumpleon.deOriginal-Content von: Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, übermittelt durch news aktuell