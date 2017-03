Wellenrauschen und Frühlingserwachen (FOTO)

Ostseebad Dierhagen (ots) -VERLOCKENDES UND VIELE ÜBERRASCHUNGEN ZU OSTERN, HIMMELFAHRT UNDPFINGSTEN AN DER OSTSEEHalbinsel Fischland-Darß-Zingst, Ostseebad Dierhagen, März 2017Wellenrauschen und Frühlingserwachen bilden im Ostseebad Dierhageneine erfrischende Melange. Die Strandhotels Fischland und StrandhotelDünenmeer feiern den Frühling mit speziellen Arrangements zu Ostern,Himmelfahrt und Pfingsten, mit Feuerzauber, Brunch unter freiemHimmel, Live-Musik zum Sonnenuntergang und Exkursionen in die Natur.Wer ganz in Familie bleiben möchte, erfreut sich an den vielenAnnehmlichkeiten romantischer Ferienhäuser und Ferienwohnungen.OSTERN AM MEERStrandhotel Fischland: Jeder Feiertag beginnt nach vier erholsamenNächten mit einem üppigen Frühstücksbuffet und endet erst weit nachden feinen abendlichen Buffetvariationen oder dem festlichenOsterbuffet am Sonntag - mit schwungvollem Live-Jazz, einererlebnisreichen Fackelwanderung und einem Osterfeuer am Strand.Höhepunkt des täglich wechselnden Kinder- und Teens-Aktivprogrammsist die Kinder-Osterparty. Die ganze Familie kann sich auf einfröhliches Ostereiersuchen, eine stimmungsvolle Bollerwagenwanderungund eine 25-minütige Verwöhnzeit im Fischland-Spa freuen.Strandhotel Dünenmeer: Vier Nächte, begleitet vom Meeresrauschen,morgens das großartige Vital-Frühstücksbuffet, abends frisch-gesundeFünf-Gänge-Menüs oder Buffetvariationen, am Karfreitag dastraditionelle Fischbuffet, am Sonntag das Oster-Festmenü mitChampagner. Dazu eine feine Osterüberraschung aus der hauseigenenPatisserie. Live-Musik sorgt für stilvolle Unterhaltung, einOsterspaziergang durch den urwüchsigen Küstenwald und ein Osterfeuermit Eierpunsch am Strand für unvergessliche Erlebnisse (Arrangements13. bis zum 17. April). Verlängern lässt sich das Vergnügen aufsieben Übernachtungen; dann verdoppelt sich auch die Verwöhnzeit imSpa. Auf Wunsch kann man schon am Mittwoch anreisen oder am Abend desOstermontags an der legendären Küchenparty teilnehmen.BRENNNESSELTEE UND LÖWENZAHNSPINATWas der Gärtner oft als Unkraut schmäht, weiß Antje Katreniok alsgrüne Kostbarkeiten für Küche und Hausapotheke zu schätzen. Von Märzbis Oktober unternimmt die erfahrene Heilpraktikerin mitinteressierten Gästen der Strandhotels Dünenmeer und FischlandAusflüge in die Natur. Jeden Mittwoch führen die gemeinsamenKräuterwanderungen zu kleinen Offenbarungen. Erst werden Brennnessel,Giersch, Löwenzahn und Co. gesucht und genau angeschaut, dann gibtAntje Katreniok Tipps zum Sammeln, Trocknen und Zubereiten. Nach derWanderung serviert sie im Hotel selbst gebackenes Brot und soköstliche wie gesunde Kräuteraufstriche.HIMMELFAHRTVier Übernachtungen (24. bis 28. Mai), vier verführerischeFrühstücksbuffets, dazu himmlische Buffetvariationen am Abend, imStrandhotel Dünenmeer wahlweise drei erlesene Fünf-Gänge-Menüs. Derunterhaltsame Brunch am Herrentag wird unter freiem Himmelangerichtet. Tagsüber kann man auf einer geführten Rad- oderWandertour die Gegend erkunden, danach wird am Strand das Angrillenam Lagerfeuer zelebriert. Zum Sonnenuntergang gibt es Live-Musik. ImStrandhotel Fischland bieten Kinderklub und Teens-Aktivprogramm denjungen Gästen Spiel und Unterhaltung. Im Dünenmeer lässt man daslange Wochenende beim Abschiedsfrühstück mit Champagner undPianobegleitung ausklingen.PFINGSTEN - KULINARISCHE STRANDRALLYE BIS PFINGSTFEUERIm Strandhotel Fischland gibt es ein Familien-Kaffeetrinken, amSonntag ein Pfingstfeuer am Strand und täglich jede MengeUnterhaltung für Kinder und Teenager. Im Dünenmeer wird amSonntagabend der Sonnenuntergang mit Live-Musik, Champagner undStrandfeuer gefeiert.Drei Übernachtungen (2. bis 5. Juni) plus Frühstücksbuffet, abendssaisonale Buffetvariationen, im Strandhotel Dünenmeer wahlweise auchFünf-Gänge-Menüs rahmen das Tagesprogramm ein. Dazu gehören einekulinarische Strandrallye mit Jazz-Bands und ein zünftigesGrillvergnügen im Freien.GANZ FAMILIÄR: FERIENHÄUSER UND -WOHNUNGENIn fröhlicher Gesellschaft selbst kochen oder sich imHotelrestaurant verwöhnen lassen - in den Ferienwohnungen undFerienhäusern der Strandhotels Fischland und Dünenmeer verbindet sichstilvoller Komfort mit der Freiheit, nach Lust und Laune über diekostbaren Ferientage zu verfügen. Die zum Teil reetgedecktenFerienhäuser mit offenem Kamin und eigenem Garten und die behaglichenWohnungen, Maisonette-Wohnungen, Garten-Wohnungen und Doppelzimmerbieten jeden wünschenswerten Freiraum für zwei bis vierbeziehungsweise für bis zu zehn Personen. Die Anlagen desStrandhotels Dünenmeer befinden sich im privaten Küstenwald, die desDünenmeers direkt an der Düne.KRANICH UND WASSERFEDERVon der Verdunstungskälte des Wassers hat man im Physikunterrichtgehört. Im Ribnitzer Großen Moor sorgt sie dafür, dass diePflanzenwelt vier bis sechs Wochen später erwacht als anderswo.Holger Tessendorf vom Informationszentrum "Wald und Moor" erzählt denGästen der Strandhotels Fischland und Dünenmeer mehr über daseinzigartige Naturschutzgebiet. Jeden Dienstag lädt er sie zunaturkundlichen Führungen ein. Per Rad geht es zum Exkursionsweg unddann eineinhalb Stunden zu Fuß durch das einzige Hochmoor an derOstseeküste - zu fleischfressenden Pflanzen, seltenen Faltern, Moosenund Farnen. Bis zum 9. Mai stehen die Wanderungen im Zeichen desKranichs. Wer sich ganz still verhält, kann ihn mit etwas Glück inseinem Brutgebiet beobachten. Ab Mitte Mai bricht das Grün der Erlenhervor, Holger Tessendorf führt die Exkursionsteilnehmer dann bis inden Juli hinein zu blühendem Wollgras, gelben Sumpfschwertlilien, zuSumpfporst, Wasserfeder und vielen anderen geschützten Pflanzen desHochmoors.EIN FEST FÜR DIE OHRENZum 16. Mal finden am Osterwochenende die Internationalen ZingsterKlaviertage statt. Vier Tage lang loten renommierte Künstler dieunerschöpflichen Möglichkeiten der Pianomusik aus, an verschiedenenSpielorten, bei Tag und Nacht und immer umgeben von eindrucksvollerLandschaft und Natur. In einer großen Nachtsession können Fans vonJazz und Blues auf den "Honky-Tonk-Train" aufspringen, man kannklassischen und zeitgenössischen "Zirkustänzen" der jungenKlaviervirtuosin Luisa Imorde und "Nachtschwärmereien" der PianistenUlrike Mai und Lutz Gerlach lauschen oder das Zusammenspiel von"Boogie-Woogie, Blues & Meer" erleben. Mehr auf www.zingst.dewww.strandhotel-ostsee.deGROSSE AUSWAHL - Presse-Fotodownload hier:http://strandhotel-ostsee.de/pressefotos/Fotocopyright für alle Bilder © www.strandhotel-ostsee.de, sieheFotonutzungsbedingungenPressekontakt:auerswald concept gmbh, PR-Büro, Emdener Str. 19, 10551 Berlin,presse@ac-special.de, T: (030) 2809 6702im Auftrag der Hotels Strandhotel Dünenmeer GmbH & Co. KG,Birkenallee 20, OT Neuhaus, 18347 Ostseebad Dierhagen UND StrandhotelFischland GmbH & Co. KG, Ernst-Moritz-Arndt-Strasse 6, 18347Ostseebad Dierhagen Strand, www.strandhotel-ostsee.deOriginal-Content von: Strandhotel Fischland & Strandhotel D?nenmeer, übermittelt durch news aktuell