Hamburg (ots) -Vom 20. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019 wird Europaserfolgreichstes Entertainment-Unternehmen im Bereich Varieté, die GOPEntertainment-Group, zu Gast in Hamburg sein und das TheaterKehrwieder in der Speicherstadt bespielen. "WET - the show" heißt diespritzige Inszenierung, die weltweit bereits 1,5 Millionen Menschenbegeistert hat und damit international eine der erfolgreichstenVarieté-Produktionen ist. Im Fokus steht das Element Wasser, über dasdie Show perfekt zur Hafenstadt Hamburg passt.Ein echtes BühnenspektakelDer erste Impuls für "WET" kam Regisseur und Visionär Markus Pabstvor über zwölf Jahren. Weltklasse-Artistik einfach mal insFeuchtgebiet zwischen Quietsche-Enten und Seifenschaum zu verlegenwar die kühne Idee des kreativen Kopfes, der von Berlin aus schonunzählige innovative Show-Konzepte nach Deutschland und in die Weltgeschickt hat. "Badewannen sind einfach eine ideale Spielwiese fürgroßartige Unterhaltung", so Pabst. "Zwar ist die Reaktion desPublikums in keiner Stadt und an keinem Abend gleich, aber ich habenoch nie eine Show erlebt, die so glücklich macht wie WET", ergänzter stolz.Internationales RenommeeDie Show war bereits international in renommierten Theatern wiedem Sydney Opera House in Australien zu sehen und reiste durch ganzEuropa, Israel und Mexiko. Sogar die Queen schaute sich die spritzigeInszenierung an. Die Erfolgsgeschichte fand ihre Fortsetzungschließlich in den sieben GOP Varieté-Theatern und begeisterte imSommer zuletzt in London. Mit den Jahren erlebte das Show-Spektakelauch dramaturgisch und technisch eine kontinuierliche Evolution. "Fürdie Welt- und Wasserstadt Hamburg wird sie noch einmal um exklusiveneue Elemente ergänzt, die immer wieder überraschen und die Zuschauerin ihren Bann ziehen", verrät Werner Buss, künstlerischer Direktorder GOP Entertainment-Group. "Zudem steht in Hamburg auch ganz klardie Show im Mittelpunkt und weniger das bisher bekannte GOP Konzept",so Buss weiter.GOP zu Gast im Theater KehrwiederMit "WET - the show" ist GOP für die Spielzeit von Oktober 2018bis März 2019 zu Gast im Theater Kehrwieder, das vonKooperationspartner Stage Entertainment bereitgestellt wird. "Wirfreuen uns sehr, dass ein so großartiger und renommierter LiveEntertainment Partner wie das GOP Varieté unser charmantes TheaterKehrwieder nutzt und mit WET das kulturelle Show-Angebot in Hamburgum eine Weltklasse-Varieté-Inszenierung erweitert", so StephanJaekel, Unternehmenssprecher Stage Entertainment Deutschland.Eine HerzensangelegenheitDie Leitung des neuen GOP Standortes auf Zeit hat Marketing- undKommunikationschef Roman Staudt übernommen, der seit 2009 bereits dieGeschicke des GOP in München verantwortet und dessenErfolgsgeschichte maßgeblich mitgestaltet hat. Für die GOPEntertainment-Group jetzt einen neuen Standort in Hamburg zu führen,ist dem gebürtigen Heilbronner eine Herzensangelegenheit: "Trotzmeiner Wurzeln im Süden Deutschlands fühle ich mich Hamburg und derMentalität der Menschen dort sehr verbunden. Bereits während meinesStudiums konnte ich auf Sylt Nordseeluft schnuppern und bin seitdemein großer Fan des Nordens", sagt der 42-Jährige.Familienunternehmen mit LeidenschaftZur GOP Entertainment-Group, mit Sitz im ostwestfälischenBielefeld, gehören neben dem neuen Hamburger Standort auf Zeit,sieben feste Spielstätten in Hannover, Essen, Bad Oeynhausen,Münster, München, Bremen und Bonn. Zudem gehören die eigeneKünstleragentur GOP showconcept sowie ein eigener Dance-Club in BadOeynhausen und eine Eventlocation in Bremen zu GOP, das 1992 alsinhabergeführtes Familienunternehmen gegründet wurde und bis heutegeführt wird. Gesellschafter ist die Familie Grote, derenleidenschaftliches Ziel es von Anfang war, anspruchsvollesLive-Entertainment, hochwertige Gastronomie und erstklassigen Servicemiteinander zu vereinen. Einfach "Entertainment für alle Sinne".Über die GOP Entertainment-GroupDie GOP Entertainment-Group ist Europas erfolgreichstesEntertainment-Unternehmen im Bereich Varieté, Marktführer inDeutschland und entscheidender Impulsgeber für die gesamte Szene.Jährlich lassen sich über 800.000 Gäste in einem der GOPVarieté-Theater von internationalen Artisten und Entertainernbegeistern, die unter der Führung von renommierten Regisseuren immerwieder den Spagat zwischen Tradition und Innovation meistern. DieAufgaben der Geschäftsleitung teilen sich Hubertus Grote, OlafStegmann und Dennis Grote. Künstlerischer Direktor ist Werner Buss.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:www.variete.de/das-unternehmen/gop-entertainment-group/Facts zum GOP Standort Hamburg und "WET - the show"Standort-Leitung: Roman StaudtKünstlerischer Direktor GOP Entertainment-Group: Werner BussShow-Regie: Markus Pabst & Maximilian RambaekLocation: Theater Kehrwieder in der SpeicherstadtAdresse: Kehrwieder 6, 20457 HamburgTelefonnummer: (040) 360 98 58 58Mail: wet-the-show@variete.deKapazität: 298 PaxSpielzeit: 20. Oktober 2018 bis 30. März 2019Dauer: ca. 2 Stunden inkl. PausePreise: 59 - 69 EuroVorverkauf: (040) 360 98 58 58, unter wet-the-show.de sowie an allenbekannten VorverkaufsstellenShowzeiten: Mi-Fr: 20.00 Uhr, Sa: 18.00 + 21.00 Uhr, So: 14.00 +17.00 UhrWeiterführende Presseinformationen und Bildmaterial finden Siehier: www.bit.ly/GOPHH_WET_PresseVisuelle Eindrücke bekommen Sie hier: https://bit.ly/2ttj9iqFür Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.Pressekontakt:Lottmann PRMaureen NauenAm Wehrhahn 100, 40211 Düsseldorft: +49 (0) 211 - 498 488 14| f: +49 (0) 211 - 498 488 19e: m.nauen@lottmann-pr.de | w: www.lottmann-pr.deMit lottmannpr vernetzen: Facebook | InstagramOriginal-Content von: GOP Entertainment Group GmbH&Co. KG, übermittelt durch news aktuell