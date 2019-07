Welle Environmental: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Am 25.07.2019, 17:05 Uhr notiert die Aktie Welle Environmental an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 7.92 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Welle Environmental einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Welle Environmental jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Welle Environmental. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Welle Environmental schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,65 % und somit 1,4 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,05 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Welle Environmental in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Welle Environmental wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.