Wellcome kooperiert mit Domino-YouTube Star, um COVID-19 zu besiegen

London (ots/PRNewswire) - Die weltweit tätige gemeinnützige Stiftung Wellcome hat sich mit ihren Partnern UNICEF und GAVI mit der US-amerikanischen Domino-YouTube-Influencerin Lily Hevesh (@Hevesh5 (https://www.youtube.com/channel/UCxJsQFhb8PFjtuN5gdOV6-w)) zusammengetan, um ein Domino-Kunstwerk zu kreieren, das die laufende Forderung nach einer gerechteren Verteilung von COVID-19-Impfstoffen auf der ganzen Welt unterstützt.Das 90-sekündige Video enthält drei Spiralen aus 7.500 Dominosteinen und benötigte sechs Tage für Planung, Erstellung und Dreh. Es wurde heute den 3,2 Millionen Abonnenten des YouTube-Stars vorgestellt https://www.youtube.com/watch?v=ugbX9uF6-x0.Das kreative Kunstwerk visualisiert anhand von Dominosteinen, welche Rolle Impfstoffe bei der Bekämpfung des Virus spielen und warum ein gerechter globaler Zugang notwendig ist, um die Pandemie zu beenden. Es zeigt verschiedene Muster, die umfallen, um die Übertragung des Virus darzustellen, und es werden feste, "geimpfte" Dominosteine in das Werk eingeführt, die helfen, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus zu verringern - oder in diesem Fall dazu führen, dass weniger Dominosteine umfallen. Das Kunstwerk zeigt die Auswirkungen, die Varianten haben können, wenn das Virus sich in Teilen der Welt, die keinen Zugang zu Impfstoffen haben, entwickeln kann. Es verstärkt die Botschaft, dass jedes Land gefährdet ist, wenn auch nur einige wenige zurückbleiben oder keinen Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen haben.In der Vergangenheit hat Lily Domino Videos für Unternehmen wie Google und The Late Show with James Corden erstellt. Ihre Videos haben über eine Milliarde Aufrufe in den sozialen Medien erreicht.Anna Mouser, Wellcome Policy and Advocacy Lead für Impfstoffe, sagte: "Wir sind bestrebt, neue Wege zu finden, um zu kommunizieren, wie wichtig ein gerechter Zugang zu Impfstoffen für alle Länder ist. Wir fordern die Staats- und Regierungschefs der Welt, insbesondere die G7, auf, sich sofort zur gemeinsamen Nutzung von Impfstoffdosen durch COVAX zu verpflichten und die Initiativen weiterhin finanziell zu unterstützen."Lily Hevesh kommentierte: "Die Öffentlichkeit muss seit über einem Jahr viele neue Informationen über Impfstoffe aufnehmen, daher ist es wirklich wichtig, verschiedene und kreative Wege zu finden, um die immer noch sehr wichtigen Botschaften zu vermitteln. Manchmal müssen wir unterhalten, um zu erziehen, und ich hoffe, dass mein Film genau das schafft."Ein Toolkit mit schnellen und einfachen Informationen, das die wichtigsten Aspekte der COVID-19-Impfstoffe abdeckt, finden Sie hier: http://wellcome.org/covid-19vaccines.Der Hub ist auch auf Deutsch verfügbar: https://wellcome.org/covid-19impfstoffe.