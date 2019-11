Well Lead Medical: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 06.11.2019, 08:35 Uhr wird für die Aktie Well Lead Medical am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 14.66 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsversorgung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Well Lead Medical ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Well Lead Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,94, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,32, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Well Lead Medical mit einer Rendite von 51,22 Prozent mehr als 61 Prozent darüber. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,97 Prozent. Auch hier liegt Well Lead Medical mit 60,19 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Well Lead Medical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,68 % und somit 1,86 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,54 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".