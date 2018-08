Wirklich, WellCare Health Plans?

In unserer neuen Analyse nehmen wir WellCare Health Plans unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Managed Health Care". Die WellCare Health Plans-Aktie notierte am 24.08.2018 mit 303,21 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir WellCare Health Plans einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob WellCare Health Plans jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt WellCare Health Plans damit 57,97 Prozent über dem Durchschnitt (19,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Health Care Facilities & Svcs" beträgt 14,17 Prozent. WellCare Health Plans liegt aktuell 63,41 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei WellCare Health Plans beträgt das aktuelle KGV 30,16. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 67,55. WellCare Health Plans ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die WellCare Health Plans-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die WellCare Health Plans-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für WellCare Health Plans aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 245,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -18,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (303,21 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält WellCare Health Plans somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.