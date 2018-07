WellCare Health Plans: Es wird immer turbulenter!

An der Börse New York schloss die WellCare Health Plans-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 256,92 USD. Die WellCare Health Plans-Aktie wird dem Segment "Managed Health Care" zugeordnet.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir WellCare Health Plans einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob WellCare Health Plans jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die WellCare Health Plans-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 12 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 233,38 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -9,16 Prozent erzielen, da sie derzeit 256,92 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

