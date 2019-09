Weleda unterstützt Anliegen von Fridays for Future

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots) - Für den 20. September 2019hat die Fridays for Future-Bewegung zum größten globalen Klimastreikder Geschichte aufgerufen. Weleda unterstützt die Ziele von FFF unddiese Aktion. Das Unternehmen gibt allen Mitarbeitenden, dieteilnehmen möchten, dafür einen halben Tag zusätzlichen Urlaub.Weleda leistet mit ihrem unternehmerischen Tun seit 1921 einenBeitrag für den Einklang von Mensch und Natur. Dem Sinn desUnternehmens "We dare to care" gemäß möchte Weleda sich für dasWohlergehen des Menschen und der Natur einsetzen. Diesem Sinn folgendie Produkte von Weleda, die auf einer gesunden Natur basieren.Gesunde Natur und gesundes Klima bedingen einander. Deshalb istWeleda der Klimaschutz ein Herzensanliegen.+++ Was Weleda für den Klimaschutz tut +++Was wir heute tuno Eigene Produktion zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Quellen an dendrei Hauptstandorten Schwäbisch Gmünd (D), Arlesheim (CH) undHunigue (FR)o Ca. 50% Anteil erneuerbarer Energien (incl. Wärme und Kälte) füreigene Gebäude und Produktiono Öffentliches Bekenntnis zu klimaschonendem Wirtschaften und zu denZielen von FFFWas wir bis Ende 2019 tuno Entwicklung und Entscheidung für eine ambitionierte internationaleKlimaschutz-Strategie für die gesamte Weleda GruppeWas wir bis 2022 tun - Klimaschutzziele bis 2022, die sich schon inder Umsetzung befindeno Verbesserung (=Verringerung) der Energie-Intensität um jährlich2,5% bis 2022o 100% Strom aus erneuerbaren Quellen in allen Verbundunternehmensowie bei Lohnherstellern und Packmittelherstellern (Status Quo:Verbundunternehmen ca. 80%, Lohn- und Packmittelhersteller nochnicht vollständig bekannt)o Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 80% für eigene Gebäudeund Produktion (Status Quo: ca. 50%)o Initiative für den biologisch-dynamischen Landbau (der alsbesonders klimaschonend bekannt ist)o Erhöhung des Anteils der Rohstoffe aus biologisch-dynamischerLandwirtschaft auf 30% (von >80% Bio-Rohstoffen) bis 2022o Transparenz zu den wahren Kosten für alle wesentlichen pflanzlichenRohstoffe (True Cost Accounting) einschließlich Klima-Wirkung bis2022Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nachschweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz)und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Danebenbesteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende.Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heutedie weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- undNaturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophischeTherapierichtung.