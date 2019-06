Weleda nachhaltig erfolgreich (FOTO)

Arlesheim, Schwäbisch Gmünd (ots) -Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Weleda AG Umsatz,Jahresergebnis und Eigenkapital weiter steigern. Weleda zeigtüberdies mit der Selbstverpflichtung zu ambitioniertenNachhaltigkeitszielen auf sieben Handlungsfeldern, dasswirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit zusammengehören.Weleda, die globale Marktführerin für zertifizierte Naturkosmetikund anthroposophische Arzneimittel, hat am 6. Juni 2019 ihrenintegrierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2018vorgelegt.++ Selbstverpflichtungen auf sieben Handlungsfeldern derNachhaltigkeit ++Im vorliegenden Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2018 wirddas Nachhaltigkeitsprogramm für die gesamte Weleda Gruppe bis zumJahr 2022 veröffentlicht. Das Programm enthält umfassende undambitionierte Ziele mit einem global ausgerichteten Ansatz. Einewesentliche Säule des Nachhaltigkeitsprogramms ist die Förderung derregenerativen Landwirtschaft als Beitrag zum Klimaschutz und zumErhalt der Biodiversität. Aktuell beträgt der Bioanteil dernatürlichen Rohstoffe über 80 Prozent, bis 2022 soll der Anteil davonaus biologisch-dynamischem Anbau von ca. 10 Prozent auf 30 Prozentwachsen.Als erstes europäisches Unternehmen hat Weleda zusammen mit derUnion for Ethical Biotrade (UEBT) ein Managementsystem für diekomplette Lieferkette aller Rohstoffe im Bereich der Naturkosmetikeingerichtet und zertifizieren lassen.Weleda wird noch größere Transparenz bezüglich der "Wahren Kosten"(True Costs) herstellen. In dieser Form der Kostenrechnung werdennegative und positive externe Effekte der Rohstoffbeschaffungberücksichtigt. Ein Pilotprojekt zur Kostenermittlung für zweiwichtige Rohstoffe ist bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Fürihre Verpackungen sucht Weleda auf allen Ebenen nach ökologischnachhaltigen Lösungen. Bis 2022 soll sich der Anteil anRecycling-Material in den Verpackungen für Naturkosmetik mehr alsverdoppeln. Zusammen mit seinen Marktpartnern entwickelt dasUnternehmen neue Möglichkeiten, um Verpackungen zu reduzieren,Recyclingmöglichkeiten zu verbessern sowie neue Designs undVerpackungssysteme zu entwerfen.Weleda hat sich das Ziel gesetzt, bis 2022 weltweit die gesamteGruppe als B-Corp zertifizieren zu lassen. Die internationaleNachhaltigkeits-Bewegung B-Corp (B = Benefit) fordert einekonsequente Ausrichtung des gesamten Unternehmens an Sinnhaftigkeitund einer nachweisbar positiven Wirkung für Mensch und Natur.Nachhaltige Innovationen werden auch in Zukunft ein wichtiger Treiberdes Wachstums sein. Mit sorgfältiger Marktforschung und derEinrichtung einer Ideenwerkstatt möchte Weleda dafür sorgen, dasslangfristig wirksame Ideen gefunden werden. Durch Fokussierung sollenweniger, aber für die Verbraucher relevantere Neuheiten entwickeltwerden.++ Das Geschäftsjahr 2018: Umsatz +2,8 Prozent, Ergebnis +10.4Prozent ++Der Nettoumsatz ist um 2,8 Prozent von 400,9 Mio. Euro auf 412,3Mio. Euro gewachsen (wechselkursbereinigt 4,4 Prozent). DasBetriebsergebnis (EBIT) konnte um 12,6 Prozent auf 21,1 Mio. Eurogesteigert werden. Das konsolidierte Jahresergebnis lag mit 14,3 Mio.Euro 10,4 Prozent über Vorjahr. Die Nettofinanzposition lag zumBilanzstichtag mit 35,8 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (37,4 Mio.Euro). Die Finanzschulden konnten im Jahr 2018 vollständig abgebautwerden. Die Eigenkapitalquote hat sich auf 51,1 Prozent erhöht(Vorjahr: 46,7 Prozent).++ Naturkosmetik ++Im Geschäftsfeld Naturkosmetik lag das weltweite Umsatzwachstummit insgesamt 5,2 Prozent (wechselkursbereinigt 6,5 Prozent) überVorjahreshöhe (2017: 4,1 Prozent). Der Umsatz betrug 307,6 Mio. Euro.Hierzu trugen wesentlich die Regionen Nordamerika, Westeuropa undZentral- und Osteuropa bei. Im Zug der Internationalisierung betrugdas Umsatzwachstum außerhalb der D-A-CH Region insgesamt 10,0Prozent.++ Services ++Eine wichtige Neuheit ist die Eröffnung sogenannter City-Spas. Indrei niederländischen Städten laufen sie bereits vielversprechend;zwei weitere werden dieses Jahr in Stuttgart und Hamburg folgen. Beinachhaltigem Erfolg ist der Ausbau des Modells in mehreren StädtenEuropas angedacht.++ Arzneimittel ++Die weltweiten Umsätze im Geschäftsfeld Arzneimittel vermindertensich im Jahr 2018 um 3,6 Prozent (wechselkursbereinigt -1,2 Prozent)auf 104,7 Mio. Euro (Vorjahr: 108,5 Mio. Euro). Wachstumsimpulsekamen vor allem aus der Region Südamerika. Hier wuchs der Umsatzwechselkursbereinigt um 15 Prozent. In der D-A-CH-Region, die rund 45Prozent des Umsatzes erwirtschaftete, ging der Umsatz um 2,0 Prozentzurück.++ Ausblick Geschäftsjahr 2019 ++Aufgrund der aktuellen Marktlage, der geplanten Innovationen undder Marktpräsenz von Weleda sieht das Unternehmen für dieNaturkosmetik weiterhin gute Wachstumschancen. Für die Arzneimittelwird mit einem leicht rückläufigen Umsatz gerechnet. Aufgrund dergetroffenen Zukunftsentscheidungen, wie Investitionen in Forschungund Entwicklung, der Umsetzung der Pharmastrategie, derSortimentsstrategie für die Naturkosmetik sowie des weiteren Ausbausder Märkte ausserhalb Europas, erwarten wir im laufenden Jahr 2019ein stabiles Betriebsergebnis.Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nachschweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz)und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Danebenbesteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 23Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende.Insgesamt ist Weleda mit ihren Produkten in rund 50 Ländernvertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin vonzertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für dieanthroposophische Therapierichtung.Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de/ch/atPressekontakt:Theo Stepp, Head Corporate CommunicationsMöhlerstrasse 3-573525 Schwäbisch GmündDeutschlandTel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666E-Mail: tstepp@weleda.deFür die Schweiz:Frédéric Anklin, Corporate CommunicationsDychweg 144144 ArlesheimSchweizTel. direkt: +41 61 705 2116; Mobil: +41 79 550 25 53E-Mail: fanklin@weleda.chOriginal-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuell