Weleda erhält neue UEBT-Zertifizierung für respektvolle Beschaffung von Rohstoffen

Arlesheim (ots) - Weleda ist eine von zwei führenden Markenweltweit, die als erste die neue UEBT-Zertifizierung für "Sourcingwith respect" erhalten hat. UEBT (Union for Ethical Biotrade) isteine gemeinnützige Organisation, die einen weltweit anerkanntenStandard für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Rohstoffenbietet. Die neue Zertifizierung und Kennzeichnung wurde auf derUEBT-Konferenz in Paris am 19. und 20. Juni 2018 vorgestellt.Die UEBT-Zertifizierung hilft Verbrauchern zu erkennen, dass sieProdukte von einem Unternehmen kaufen, das den Menschen und diebiologische Vielfalt mit Respekt behandelt. Weleda trägtVerantwortung für das Umfeld, in dem sie tätig ist, und für dieMenschen, die an der Herstellung von Weleda-Produkten beteiligt sind."Mit der Zertifizierung gehen wir den nächsten Schritt. Wir nehmendamit einen wesentlichen Einfluss auf die für uns tätigen Anbauer,Sammler und Produzenten", sagt Bas Schneiders, Leiter desinternationalen strategischen Einkaufs bei Weleda.Damit eine Marke zertifiziert werden kann, betrachtet UEBT dasgesamte Beschaffungssystem. Ein Teil des Prozesses besteht darin, zubestätigen, dass das Unternehmen die Anforderungen des UEBT-Standardsin seine Systeme für die Beschaffung und Verarbeitung natürlicherInhaltsstoffe aufgenommen hat. Ein weiterer Teil derZertifizierungsanforderungen betrifft die Beschaffungspraktiken:Zertifizierte Unternehmen müssen nachweisen, dass sie diese in dergesamten Lieferkette für ihre natürlichen Inhaltsstoffe umgesetzthaben. Das neue UEBT-Label wird erstmals Anfang nächsten Jahres aufWeleda-Produkten erscheinen."Wir haben in den letzten Jahren viele Auszeichnungen für unsereBemühungen um Nachhaltigkeit in unseren Lieferketten erhalten", sagtAnnette Piperidis, Manager Sustainable Sourcing bei Weleda."Nachhaltigkeit ist für uns kein Ziel, sondern ein Prozess, in demwir ständig nach Optimierung streben. Aus diesem Grund war es unswichtig, unsere Anstrengungen auf die nächste Stufe zu heben und unsweiteren Herausforderungen zu stellen.""Wir sind besonders stolz darauf, dass Weleda von UEBT eineethische Zertifizierung für ihr Beschaffungssystem erhalten hat undals eine der ersten Marken das UEBT Vertrauenszeichen auf seineProdukte setzen wird. Durch die Erfüllung unseres internationalanerkannten Standards versichert ein Unternehmen seinen Kunden, dassbei der Beschaffung von Rohstoffen die Biodiversität erhalten undnachhaltig genutzt wird und dass alle Partner entlang der Kettegerecht behandelt und fair bezahlt werden", ergänzt Rik KutschLojenga, Geschäftsleiter von UEBT und globaler Experte für dieethische Beschaffung natürlicher Inhaltsstoffe.Seit 2011 ist Weleda Vollmitglied der Union for Ethical Biotrade.Mit der Mitgliedschaft bekräftigt Weleda seine traditionellenGrundsätze der ethischen Geschäftspraxis und wendet den UEBT-Standardbei der Rohstoffbeschaffung an. UEBT-Werte wie Naturschutz,nachhaltige Nutzung der Biodiversität und faire Vergütung allerPartner in der Lieferkette entsprechen den langjährigenWeleda-Prinzipien. Weleda sichert allen Lieferpartnern einangemessenes Grundeinkommen. Außerdem werden langfristige Verträgemit Lieferanten angestrebt, da diese eine zuverlässige Planung aufallen Seiten ermöglichen.Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nachschweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz)und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Danebenbesteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.400 Mitarbeitende.Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heutedie weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- undNaturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophischeTherapierichtung.Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie aufwww.weleda.dewww.weleda.chwww.weleda.atPressekontakt:Theo Stepp, Head Corporate CommunicationsMöhlerstrasse 3-573525 Schwäbisch GmündDeutschlandTel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666E-Mail: tstepp@weleda.de