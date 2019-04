Unterföhring (ots) - Verstärkung für die ProSieben-Comedy-Familie:Teddy Teclebrhan bringt in Zukunft die Menschen auf ProSieben zumLachen und Staunen. Los geht es im Frühjahr mit seiner ersten eigenenProSieben-Comedy-Show "1:30".Schnell, bunt und kurios: In "1:30" lädt Teddy TeclebrhanSchauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meinteine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der neuenProSieben-Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30Sekunden kurz. Damit ist "1:30" die schnellste Entertainment-Show derWelt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für denZuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, inspätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues. Natürlich wird auch Teddyselbst seine vielen Talente einsetzen. Sei es musikalisch, spontanoder in seinen Kult-Rollen. Aber auch für Teddy gilt: keine Nummerlänger als 1:30.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Herzlich willkommen in derProSieben-Familie, Teddy Teclebrhan. Mit seiner Schlagfertigkeit undseinem Humor verstärkt Teddy Teclebrhan das ProSieben-Comedy-Team.Seine Auftritte bei 'TV total' waren immer ein Highlight. Ich freuemich sehr, dass Stefan Raab die neue Teddy-Teclebrhan-Show '1:30' fürProSieben produziert.""1:30" ist eine Raab TV Produktion. Tickets gibt es ab sofortunter https://www.brainpool-tickets.de/.Lesedauer: 1:30 min.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell