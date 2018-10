Unterföhring (ots) -Unterföhring, 30.10.2018. In der Vorweihnachtszeit feiertProSieben den fünften DISNEY DAY am zweiten Adventssonntag (09.12.)mit der Free-TV-Premiere von Jon Favreaus abenteuerlichem Remake desKlassikers "The Jungle Book" (20:15 Uhr).Schon um 8:00 Uhr wird ProSieben zum Sender mit der Maus: Mickyselbst hat kurz nach seinem 90. Jubiläum (18.11.) die Ehre, mit demKurzfilm "Mickys Filmabend" den Tag zu eröffnen. Danach geht esverrückt-amüsant weiter mit der Free-TV-Premiere des TV-Remakes"Freaky Friday" (8:10 Uhr). Natürlich dürfen animierte Highlights wie"Rapunzel - Neu verföhnt" (13:35 Uhr) und "Die Monster-AG" (15:30Uhr) an einem solchen Tag nicht fehlen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Mit dem DISNEY DAY machtProSieben den zweiten Advent zum Familien-Fernsehtag. DieseProgrammierung steht für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen derWalt Disney Company und ProSieben. Ich freue mich, dass wir nacheiner kleinen Pause wieder den DISNEY DAY auf ProSieben feiernkönnen."Bernhard Glöggler, Vice President Disney Media Distribution, TheWalt Disney Company GSA: "Wir freuen uns sehr, mit dem DISNEY DAY dieKooperation zwischen den beiden großen Entertainment-Marken ProSiebenund Disney wieder aufleben zu lassen und der großen DisneyFangemeinde die ganze Bandbreite an Unterhaltung, von Animation bishin zu neuester Live-Action, in der Vorweihnachtszeit bieten zukönnen. Die früheren Ausgaben des DISNEY DAY haben das großePotenzial dieser außergewöhnlichen Sonderprogrammierung gezeigt undnicht nur die Free-TV-Premiere des OSCAR(r)-prämierten Highlights'The Jungle Book' wird die Zuschauer begeistern - denn Weihnachtszeitist Disney Zeit!"Aufgelockert wird der DISNEY DAY durch über den Tag verstreute,überraschende und witzige Specials: U.a. sind Kurzfilme zu denAnimationshits "Die Unglaublichen", "Die Monster AG" und "Rapunzel -Neu verföhnt", sowie Making-ofs zu den Neuverfilmungen von "MaryPoppins Rückkehr" und "Ralph reichts 2: Chaos im Netz" zu sehen.Hier der ganze DISNEY DAY auf ProSieben im Überblick:* 8:00 Uhr: "Mickey Mouse Short - Mickys Filmabend" USA 2015,Animation* 8:05 Uhr: "Ralph reichts 2 - Das große ProSieben TV-Special zumFilm" USA 2018, TV-Special* 8:10 Uhr: "Freaky Friday" USA 2018, Komödie Free-TV-Premiere* 9:55 Uhr: "Die Jagd zum magischen Berg" USA 2009, Action* 11:30 Uhr: "Die Unglaublichen: Jack-Jack Attack" USA 2005,Animation* 11:35 Uhr: "Verwünscht" USA 2007, Komödie* 13:30 Uhr: "Mary Poppins Returns - Das große ProsiebenTV-Special zum Film" USA 2018, TV-Special* 13:35 Uhr: "Rapunzel - Neu verföhnt" USA 2010, Animation* 15:25 Uhr: "Rapunzel - Verföhnt, Verlobt, Verheiratet" USA 2012,Animation* 15:30 Uhr: "Die Monster AG" USA 2001, Animation* 17:15 Uhr: "Die Monster Uni: Party Central" USA 2014, Animation* 17:30 Uhr: "Fluch der Karibik" USA 2003, Abenteuer* 20:15 Uhr: "The Jungle Book" USA 2016, AbenteuerFree-TV-Premiere Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell