Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Welcome to Paradise. Heidi Klum beginnt ab 8. Februar 2018erstmals die Suche nach 'Germany's next Topmodel' 2018 in derKaribik. An einem Traumstrand stellen Thomas Hayo und MichaelMichalsky der Jurychefin 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie inganz Deutschland gesucht haben. Heidi Klum: "Wir überraschen unsereTopmodel-Anwärterinnen jedes Jahr mit etwas Besonderem. Für dieseStaffel haben wir gleich 50 Nachwuchsmodels in ein sonniges Paradiesgeladen, die Karibik. Was kann es Schöneres geben?" Thomas Hayo:"Michael und ich haben unsere Teams sehr genau ausgewählt. Wir zeigenHeidi eine geballte Ladung starker Persönlichkeiten mit dem Zeug zumTopmodel." Michael Michalsky: "Wir haben wirklich besondereNachwuchsmodels gecastet. In Kombination mit der paradiesischenKulisse wird unser Show-Auftakt dieses Jahr einzigartig." DieGewinnerin der 13. Staffel erscheint erstmals auf dem Cover des HighFashion Magazins Harper's Bazaar, bekommt einen Opel Adam aus der"Germany's next Topmodel"-Edition, einen Vertrag mit der AgenturONEeins fab, sowie eine Siegerprämie von 100.000 EUR."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar 2018,immer donnerstags auf ProSieben (20:15 Uhr)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell