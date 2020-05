Welcome back! Sky Sport präsentiert seinen Kunden zum Comeback der Bundesliga neue Funktionen sowie mehr Ultra HD als jemals zuvor

Unterföhring (ots) -- Mehr Ultra HD: neben dem "tipico Topspiel der Woche" zeigt Sky ab sofort in der Regel zwei Partien pro Spieltag in Ultra HD- "#CouchKurve": Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld führt in einem neuen zusätzlichen Feed mit zwei Fans durch das Topspiel am Samstagabend- Neben der Audio-Option "Original" in der Grundeinstellung gibt es als zusätzliches Sky Angebot eine frei wählbare neue alternative Tonspur mit eingespielter Publikumsatmosphäre- Als einmalige Aktion wird Sky zudem zum Auftakt am Samstag das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke auch mit Fan-Kommentar anbieten- Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro- Alle Informationen zur Rückkehr der Bundesliga bei Sky sind unter sky.de/bulicomeback abrufbarAn diesem Wochenende kehrt die Bundesliga zurück. Wenn nach zweimonatiger Pause die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Form von "Geisterspielen" erfolgt, wird Sky seinen Kunden auch in dieser neuen und für alle ungewohnten Situation ein besonderes TV-Erlebnis mit zahlreichen neuen Übertragungselementen präsentieren. Dazu gehören unter anderem mehr Ultra HD als jemals zuvor, neue Wege im Bereich der Stadionakustik und eine neue Audio-Option sowie die Einbindung der Fans beim "tipico Topspiel der Woche".Die letzten neun Spieltage versprechen ein sportlich spannendes Saisonfinale. Mit speziellen Sky Angeboten wird der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis besonders attraktiv: Für Sky Q Kunden gibt es die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat und für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket bietet Sky ein End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.Jacques Raynaud, Sky Sportchef: "Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und die Fans und wir freuen uns darauf, dass der Ball bald wieder rollt. Dabei haben die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten in unseren Studios wie auch in den Stadien höchste Priorität. Auch wenn es ohne Publikum in den Stadien nicht dasselbe ist, wollen wir unseren Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten. Mit mehr Ultra HD als jemals zuvor, neuen Übertragungselementen und neuen frei wählbaren Optionen werden wir das Beste aus den Comeback-Spielen und der für alle ungewohnten Situation machen."Ab sofort wird Sky mehr Bundesliga-Spiele als jemals zuvor in Ultra HD präsentieren. Neben dem "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend können Sky Q Kunden künftig in der Regel noch eine weitere Partie des Spieltags in bester Bildqualität auf Sky Sport Bundesliga UHD erleben.Zusätzlich zeigt Sky die Partie am Samstagabend ab sofort auch in der "#CouchKurve". Hier wird Florian Schmidt-Sommerfeld mit jeweils einem Fan beider Mannschaften durch das Topspiel führen. In diesem neuen Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD werden neben dem Geschehen auf dem Rasen auch der Moderator und die Fans sowie unter anderem ausgewählte Tweets, Grafiken und Online-Votings eingeblendet. Darüber hinaus wird das Topspiel wie bisher auch im zusätzlichen "Scoutingfeed" auf Sky Sport Bundesliga 3 HD angeboten, auf dem insbesondere Taktikfreunde das Spiel in der Totalen verfolgen können.Neben diesen zusätzlichen Kanälen beim Topspiel wird Sky bei allen Partien des Spieltags eine neue frei wählbare Audio-Option anbieten. In der Grundeinstellung "Original" hören Zuschauer wie bisher auch den Kommentator und das Geschehen im Stadion. In Anbetracht der Tatsache, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei für ein möglichst authentisches Hörerlebnis in den Wohnzimmern stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen. Diese Audio-Option wird auch im Rahmen der auf Sky Sport News HD frei empfangbar ausgestrahlten Original Sky Konferenz zu hören sein.Als frei wählbare Alternative für Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, bietet Sky eine neue zusätzliche Audio-Option an. Neben dem Live-Kommentator werden dort auch zum Spielgeschehen passende Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen eingespielt.Zur visuellen Darstellung und Einblendung von Spielstatistiken und weiteren Grafiken während der Live-Übertragung wird verstärkt Augmented Reality zum Einsatz kommen.Als einmalige Aktion wird Sky zudem zum Auftakt am Samstag eine zusätzliche Übertragung des Revierderbys zwischen dem BVB und dem FC Schalke mit Fan-Kommentar anbieten. Neben der regulären Übertragung der Partie in der Original Sky Konferenz (auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD) sowie als Einzelspiel (auf Sky Sport Bundesliga 2 HD) können Sky Zuschauer die Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 7 HD auch mit dem Kommentar von je einem Fan der Dortmunder sowie der Schalker verfolgen.Die Bundesliga und 2. Bundesliga ab Samstag wieder live bei SkySky wird auch in dieser besonderen und für alle ungewohnten Situation seinen Kunden und allen Fans ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren.Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der "Corona-Pause" die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen. Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen.Pressekontakt:Dirk BöhmDirector Sports CommunicationsTel: 089/9958 3018dirk.boehm@sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4595929OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell