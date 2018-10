Welcome back! Sky Deutschland sichert sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der Premier League

Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung gilt ab der kommenden Saison 2019/20 biseinschließlich 2021/22- Umfasst sind die exklusiven Rechte über die VerbreitungswegeSatellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland undÖsterreich sowie die exklusiven deutschsprachigen Rechte in derSchweiz, Luxemburg und Liechtenstein- Mit der Premier League sichert sich Sky nach der UEFA ChampionsLeague, der Bundesliga und 2. Bundesliga (alle bis 2021) sowie demDFB-Pokal (bis 2022) ein weiteres Top-Fußballrecht langfristigexklusivEnglands Premier League kehrt ab der kommenden Saison zu SkyDeutschland zurück. Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 biseinschließlich 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Skydie Premier League als einziger Anbieter in Deutschland undÖsterreich live und exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüberhinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz,Luxemburg und Liechtenstein.Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellitund Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnentenmit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen alsauch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wennder Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans, dienoch kein Sky Abonnement haben, die Premier League über den StreamingService Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen. Darüberhinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und SkyHotels zur Verfügung stehen.Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution von Sky Deutschland: "Jürgen Klopp, Pep Guardiola, MoSalah, Harry Kane, Kevin de Bruyne, Leroy Sané, Ilkay Gündogan: mitzahlreichen der besten Spieler und Trainer der Welt und vielen ausder Bundesliga und der Nationalmannschaft bekannten Gesichtern hatdie Premier League in den vergangenen Jahren enorm an Attraktivitätund Beliebtheit gewonnen. Wir freuen uns, unseren Kunden ab derkommenden Saison neben der UEFA Champions League, der Bundesliga und2. Bundesliga und dem DFB-Pokal mit der Premier League einen weiterenWettbewerb langfristig exklusiv bieten zu können, der die Fußballfansin Deutschland begeistert."Richard Scudamore, Executive Chairman der Premier League: "Sky istseit vielen Jahren bekannt dafür, den Fans in Deutschland den bestenFußball zu bieten. Wir wissen, dass sie großartige Arbeit leistenwerden, wenn es darum geht, die Premier League in Deutschlandflächendeckend verfügbar zu machen und freuen uns auf dieZusammenarbeit ab der Saison 2019/20."Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet dieVereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlightrechte. Neben demexklusiven Angebot im Pay-TV werden somit auch im Free-TV auf SkySport News HD sowie frei empfangbar auf skysport.de und über dieSocial-Media-Kanäle von Sky Spielzusammenfassungen und Spielszenender Premier League zu sehen sein.Das Beste aus der Welt des Sports mit Sky Sport erlebenNeben den besten Wettbewerben des deutschen und europäischenVereinsfußballs bietet Sky Sport zahlreiche der bestenSportereignisse und -wettbewerbe aus der Welt des Sports live undexklusiv. Mit Sky können Sportfans alle Partien der DKBHandball-Bundesliga, alle Begegnungen der deutschen Mannschaften undausgewählte Topspiele der Velux EHF Champions League, alle Turniereder ATP World Tour Masters 1000 und der ATP World Tour 500 sowie diebesten Golfer der Welt live erleben, unter anderem auf der US PGATour, der European Tour und beim Ryder Cup.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell