Welcome back, Boybands, Girlies & Co - BRAVO launcht 90er Jahre Sonderheft / BRAVO HELDEN erscheint am 22. Mai im Handel (FOTO)

München (ots) -Die 90er Jahre bleiben unvergessen: Das Internet steckte noch inden Kinderschuhen, Smartphones waren noch nicht erfunden. Spotify,Netflix, YouTube? Gab es nicht. Jugendliche der 90er waren nichtdigital - sondern draußen! Sie hatten Kreisch-Attacken aufBoygroup-Konzerten, feierten Partys mit pumpenden Eurodance-Beats,besaßen Tamagotchis und Pager und schauten "Titanic" aufVHS-Kassetten.BRAVO bringt die 90er zurück. Mit BRAVO HELDEN erscheint am 22.Mai eine Sonderausgabe, in der sich alles um die Jahre 1995 bis 1999dreht. Dabei erzählt der einzigartige Themen-Mix aus aktuellenInterviews, Hintergrundberichten sowie BRAVO-OriginalgeschichtenPopkultur auf unterhaltsame und informative Weise. Von Kultstars überFilme & Serien bis zu Modetrends - BRAVO HELDEN lässt das Herz jedes90er-Fans höherschlagen und ruft alte Erinnerungen wach."BRAVO HELDEN richtet sich an die Leser, die aus dem BRAVO-Alterheraus sind, sich als Erwachsene aber nach wie vor fürEntertainment-Themen interessieren - und eine nostalgische Verbindungzu ihrer Jugend und den Stars von damals haben", erklärtRedaktionsleiterin Yvonne Huckenholz. "Im Fokus haben wir zunächstdie Neunziger Jahre (1995-1999), die gerade mit Comebacks,Konzertreihen und Shows wieder extrem lebendig sind."Die Musikfans der 90er Jahre finden auf 124 Seiten alles über dieHelden und Trends von damals. Das Besondere ist der Mix aus neuenInterviews und Artikeln über die größten Stars dieser Zeit und denOriginal-BRAVO-Artikeln. Nicht fehlen darf da natürlich das Phänomender 90er: die Boybands. Ob die Backstreet Boys, Caught in the Act,Echt oder Bed & Breakfast - BRAVO HELDEN bietet Fan-Material derallerbesten Art. Zudem erwartet den Leser ein Wiedersehen mit vielenweiteren internationalen Stars wie Britney Spears oder LeonardoDiCaprio sowie nationalen Künstlern wie Tic Tac Toe oder Blümchen.BRAVO HELDEN - das sind die Geschichten hinter den Stars. So erzähltAngelo Kelly, was hinter den Kulissen der Kelly Family wirklichpassierte und Sasha, warum er heute immer noch darunter leidet, dasses nie einen BRAVO-Starschnitt von ihm gab. Daniel Aminati enthüllt,warum er für Bed & Breakfast ausgewählt wurde und Bastiaan Ragas vonCaught In The Act verrät, wo er die ganzen Fan-Kuscheltiere gelassenhat.Und Fans der Dance Floor Music können bei Stories zu Dance Actswie Mr. President und DJ Bobo wieder den Beat der 90er spüren.BRAVO HELDEN erscheint am 22. Mai 2019. Die Druckauflage liegt bei60.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 3,99 Euro.Für alle, die auch musikalisch nicht genug von den 90ern bekommenkönnen, kommt am 31. Mai "BRAVO Hits Party 90er" auf den Markt. DasSonderprodukt ist der erste Tonträger zu den kultigen BRAVO HitsPartys und als CD und Download verfügbar. Mit dabei sind 90er-Hymnenwie "U Can't Touch This" (MC Hammer), "Rhythm Is A Dancer" (SNAP!),"Everybody" (Backstreet Boys), "What's Up" (4 Non Blondes), "Mr. Vain(Culture Beat) und "Blue (Da Ba Dee)" (Eiffel 65).Über BRAVOBRAVO ist Europas größte Jugend-Multichannel-Marke. Seit sechsJahrzehnten ist BRAVO Sprachrohr der Jugend und bietet Orientierungbeim Erwachsenwerden. Mit dem Leserpreis OTTO, der Foto-Love-Storyund den berühmten Starschnitten hat BRAVO Mediengeschichtegeschrieben. BRAVO hat sich mit jeder Lesergeneration neu erfundenund sich vor dem Hintergrund des digitalen Medienwandels Print undOnline zu einem "Social Magazine" gewandelt. BRAVO bietet nebenStar-Berichterstattung lebensnahe und orientierungsgebendeBeitragsformen und Rubriken. Leser-interaktive, blattbindende SocialMedia-Mechaniken vernetzen die Marke konsequent mit der Zielgruppe.BRAVO Online kombiniert darüber hinaus klassische Inhalte einesOnline-Magazins mit der Dynamik eines sozialen Netzwerks. BRAVO istdie stärkste deutsche Printmedien-Marke in den sozialen Medien undhat die mit Abstand meisten Follower in den für die junge Zielgrupperelevanten Kanälen wie Instagram, TikTok und WhatsApp.