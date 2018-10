WelcomeTesla - spektakuläre Aktion einer sozialen Bewegung für die Zukunft der Lausitz (FOTO)

Cottbus (ots) -Leuchtsignal für die Tesla Gigafactory Europe am 18.10. auf demLausitzringTesla hat als weltweiter Innovationstreiber der e-Mobilität seinePläne zu einer Tesla Gigafactory Europe verkündet. Laut einem Tweetvon Elon Musk ist Deutschland der favorisierte Standort. Nachdemverschiedene Länder und Regionen Europas sich um diesesZukunftsprojekt beworben haben, folgten auch in Deutschland einigeBundesländer. In Brandenburg und Sachsen sollen entsprechendeBewerbungen in Vorbereitung sein.Einzigartig in ganz Europa ist nun aber eine soziale Bewegung derLausitz unter dem Motto #WelcomeTesla. Sie kommt von unten, vonLausitzer Bürgern und Multiplikatoren aus der Wirtschaft. Sie machtklar, warum die Lausitz der beste Standort für Teslas Gigafactory inEuropa ist und formuliert ein klares Signal an Bund und Länder, hierden vielfachen Zusagen für eine Strukturentwicklung und nachhaltigeAnsiedlungspolitik in der Lausitz nachzukommen. Eine TeslaGigafactory Europe würde der Lausitz die nachhaltige und neueWertschöpfungskette liefern, die ihr die traditionelle Energieregionnicht mehr geben kann."Länder und Bund sollten gemeinsam eine Ansiedlung in der Lausitzunterstützen und hier eine schnelle Planung sowie die maximaleFörderung für Tesla ermöglichen, gebunden an einWertschöpfungsversprechen für die nächsten 40 bis 50 Jahre. Zusammenkönnen wir jetzt etwas Besonderes erreichen. Ein gemeinsamer Kraftaktfür Tesla in der Lausitz wäre weit über wirtschaftliche Aspektehinaus auch ein starker gesellschaftlicher Impuls für eine Region,die sich immer wieder neu erfunden hat. Wir können uns eine neueZukunft in einer wirtschaftlich gesunden, lebenswerten undweltoffenen Lausitz eröffnen. Gemeinsam mit dem Bund und den LändernBrandenburg und Sachsen haben wir es selbst in der Hand.", so dieInitiatoren Ralf Henkler und Jens Taschenberger.Am 18.10.18 wird #WelcomeTesla um 19.10 Uhr vom Lausitzring einenLichtimpuls in den Himmel senden. Er soll symbolisch dem von ElonMusk ins All geschickten Tesla Roadster den Weg heimleuchten. Dazuwird auch eine eigens vom Lausitzer Nachwuchs geschaffene Hymne"Welcome Tesla: Roadster come home" live präsentiert. Tesla soll inder Lausitz landen. Für diese Aktion mit sicher spektakulären Bildernsind alle Lausitzer eingeladen, den zentralen Lichtimpuls als Signalmit Taschenlampen, Scheinwerfern und anderen Lichtquellen zuverstärken. Ab 18 Uhr beginnt der Einlass für diese Aktion auf demLausitzring, der Grand Prix-Strecke des Ostens. Sie wird flankiertvon einer Tesla-Parade, zu der interessierte Tesla-Fahrer überverschiedene Foren aufgerufen wurden, gemeinsam ein Signal an ElonMusk zu senden.Die Aktion wird von einer breiten gesellschaftlichen undländerübergreifenden Unterstützung getragen, auf der Homepage habensich diverse Akteure als Einzelpersonen oder mit der Kraft ihrerMitglieder oder Mitarbeiter eingetragen, weit über 100.000 stehendahinter! Die Lausitz packt selbst an, das ist amerikanischeMentalität, das hebt eine Region aus der Flut politischer undadministrativer Bemühungen um die Gigafactory Europe hinaus.Machen wir die Lausitz zum besten Platz für Tesla in Europa!#WelcomeTesla.#WelcomeTesla, 18.10.18 | 19.10 Uhr, LausitzringInformationen zu dieser Aktion und die 10 Fakten, warum dieLausitz in der Tat der beste Standort in Europa ist, finden Sie unterwww.welcome-tesla.com.Informationen unter: www.welcome-tesla.com,www.facebook.com/welcometeslaPressekontakt:BVMW Cottbus / LausitzRalf HenklerTel. Mobil: 0176 83115293Tel. Büro: 0355 48540991Mail: ralf.henkler@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell