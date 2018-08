Welches Tor ist das richtige für mich? (FOTO)

Steinhagen (ots) -Um aus dem großen Angebot für sich das passende Garagentorauszuwählen, sollten Bauherren und Modernisierer Aspekte wie dieEinbausituation, die Nutzung der Garage sowie die Themen Sicherheit,Komfort, Wärmedämmung, Design und Langlebigkeit in die Entscheidungmit einbeziehen.Schwingtor oder Sectionaltor? Für rund 80 Prozent der Bauherrenund Hausbesitzer ist heute das Sectionaltor die erste Wahl: Es passtin jede Toröffnung, gewährt 14 Zentimeter mehr Einfahrtsbreite alsSchwingtore und der Platz vor der Garage kann zum Abstellen weitererFahrzeuge genutzt werden - anders als bei Schwingtoren. Sectionaltorebestehen aus einzelnen Torgliedern aus feuerverzinktem, beschichtetemStahl, die über Führungsschienen nach oben weggeschoben werden.Wird allerdings der Platz unter der Decke als Abstellflächebenötigt, gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Seiten-Sectionaltore,die, wie der Name sagt, an der Wand neben der Toröffnung laufen, oderRolltore. Das Hörmann Garagen-Rolltor RollMatic mit serienmäßigemAntrieb wird auf einer Welle über der Toröffnung aufgewickelt undbenötigt so nur wenig Platz oberhalb der Toröffnung. Das HörmannSeiten-Sectionaltor kann auch gut nur zum Teil geöffnet werden -ideal für den schnellen Zugang zu Fahrrad oder Motorrad. Alternativgibt es auch für geräumigere Garagen Nebentüren oder bei wenigerPlatz ins Tor integrierte Schlupftüren. Nach Angaben des Herstellerssorgen diese für einen hohen Sicherheitsstandard sowie einen nur beiden Hörmann Toren stolperfreien Durchgang durch die geringe 10Millimeter hohe Schwelle der Schlupftüren.Wer seine Garage als Hobby-, Werk- und Partyraum nutzt, sollte aufeine gute Wärmeisolierung achten. Ebenso, wenn die Garage direkt andas Haus anschließt. Die doppelwandigen LPU-Tore von Hörmann mitPolyurethan-Kern gewähren einen sehr guten Dämmstandard und einenstabilen, ruhigen Torlauf. Mit einem zusätzlichen Kunststoff-Profil,dem ThermoFrame, kann die Wärmedämmung um weitere 15 Prozentverbessert werden. Mit diesem wird die oft zwischen Mauerwand undZarge entstehende Kältebrücke deutlich gemindert.Viele Hausbesitzer legen Wert auf eine zuverlässigeEinbruchhemmung. Hohe Einbruchzahlen geben ihnen recht. Dieautomatisch betriebenen Garagen-Sectionaltore von Hörmann verfügenüber eine mechanische Aufschiebesicherung, mit der das Tor imgeschlossenen Zustand verriegelt und praktisch aufhebelsicher ist -und das nur bei Hörmann auch bei Stromausfall. Das Funksystem BiSecurist mit einer zuverlässigen und nachweislich vor unberechtigtenEingriffen geschützten Verschlüsselung ausgestattet. Das unbefugteAuslesen oder Kopieren von Funkcodes ist damit praktisch unmöglich.Oftmals weisen alte Tore aufgrund überholter Technik oderAbnutzungserscheinungen versteckte Sicherheitsmängel auf. Deshalb istes ratsam, regelmäßig eine Prüfung durch den Fachmann vornehmen unddas Tor bei Bedarf ersetzen zu lassen, um das Unfallrisiko zu senken.Vor allem für Familien mit kleinen Kindern ist die Sicherheit amGaragentor sehr wichtig. Befinden sich beim Schließen Personenunterhalb des Tores, sollte dieses automatisch stoppen und zurücknach oben fahren. Die sogenannte Abschaltautomatik ist bei denHörmann Antrieben serienmäßig. In die Torzarge integrierteLichtschranken bieten zusätzlich den Vorteil, dass das Tor bei einerUnterbrechung des Lichtstrahls gar nicht erst schließt. Der HörmannAntrieb "SupraMatic P" verfügt serienmäßig über eine solcheLichtschranke. Für Garagen-Sectionaltore mit Schlupftür bietet sicheine sogenannte voreilende Lichtschranke an. Ein direkt unter derKante verlaufender Lichtstrahl stoppt das Tor und lässt es wiederhochfahren, noch bevor es auf ein Hindernis trifft.Die seitlichen, mit dem Boden abschließenden Torzargen sind beiHörmann mit einem am unteren Ende 4 Zentimeter hohenKunststoff-Zargenfuß versehen, der nachhaltig vor möglicher Korrosiondurch Nässe schützt und das auch bei anhaltender Staunässe. Auf seineGaragen-Sectionaltore gewährt der Hersteller außerdem 10 JahreGarantie, auf die dazu gehörigen Antriebe 5 Jahre.Mit einer reichhaltigen Auswahl an Dekoren, Farben, Oberflächenund Echtholztoren werden die Hörmann Garagentore nahezu jedemDesign-Wunsch gerecht. Für einen besonders harmonischenEingangsbereich können einige Garagentormotive optisch auf diepassenden Hörmann Haustüren abgestimmt werden. Sectionaltore gibt esmit schmalen, mittleren und breiten Sicken, mit Kassetten-Design undVerglasungen. Als Sicke wird die am Übergang zwischen zweiTorlamellen entstehende Fuge bezeichnet. Bei den LPU-Toren bietensich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten: die sogenanntenDesign-Sicken. Die Tore mit den neuen Design-Sicken verfügen überzwei oder drei Sicken, die entweder nur am Rand oder zusätzlich überdie gesamte Breite mit Einlagen in Edelstahl- oder Holzoptik versehenwerden können. So lassen sich Garagentore noch besser an dieGestaltung des Eigenheims anpassen und individuelle Design-Wünscheverwirklichen.Pressekontakt:Verena Lambers | v.lambers.vkg@hoermann.de / 05204 915 282Original-Content von: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell