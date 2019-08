Welcher wird der offizielle Team Deutschland-Riegel? / Fruchtig vs. kernig: EDEKA lässt Kunden und Fans entscheiden

Hamburg (ots) - Welcher wird der offizielle Team Deutschland-Riegel? Das könnenEDEKA-Kunden und Sport-Fans bis zum 25. August auf www.edeka.de/haferbarentscheiden. Mit vier Top-Athleten vom Olympia Team Deutschland hat EDEKA zweiverschiedene - so genannte - Haferbars kreiert: Beachvolleyball-OlympiasiegerinLaura Ludwig und der Olympia-Vize im Rudern Hannes Ocik bilden #teamfruchtig.Ihnen gegenüber steht das #teamkernig mit Beachvolleyballerin Maggie Kozuch undJohannes Vetter, Weltmeister im Speerwurf. Gewinnen und damit der offizielleTeam Deutschland-Riegel werden kann nur eine Haferbar-Sorte. Dieser Riegel kommtAnfang 2020 in die EDEKA-Regale und begleitet EDEKA, Team Deutschland und alleFans auf dem Weg nach Tokio.Haferbars sind leckere Haferriegel. Ideal als Snack für zwischendurch, z.B. voroder nach dem Sport, im Büro oder in der Uni. Geeignet für alle, die sichausgewogen ernähren wollen und sich eine bewusstere Alternative zum0815-Müsliriegel wünschen. Zwei dieser Riegel gibt es in Bio-Qualität bereits imEDEKA-Eigenmarkensortiment. Im olympischen Jahr 2020 wird es eine dritte Sortegeben: den offiziellen Team Deutschland-Riegel - kreiert von echtenTop-Athleten.#teamfruchtig- vs. #teamkernig-HaferbarsVier Top-Athleten von Team D haben in zwei Teams zwei Haferbar-Sorten kreiert.Die Basiszutaten beider Riegel sind Haferflocken, Hafer- und Reissirup undSonnenblumenöl. Laura Ludwig und Hannes Ocik bildeten das #teamfruchtig unddurften sich zwischen diversen fruchtigen Zutaten für ihren Riegel entscheiden.Ihnen gegenüber stehen Maggie Kozuch und Johannes Vetter als #teamkernig, denenNüsse und Kerne zur Verfügung standen. Laura und Hannes entschieden sich fürDatteln, Himbeeren, Johannisbeeren, Banane und Johannisbeersaftkonzentrat.Maggie und Jojo mixten sich ihren Riegel aus Hanfsamen, Cashews, Chiasamen,Kürbiskernen, Kurkuma und Ahornsirup zusammen. Öffentliches Voting mit großemGewinnspiel startet heute Über die Gewinner-Sorte kann Deutschland vom 12. bis25. August auf edeka.de/haferbar entscheiden. Alle Teilnehmer nehmen automatischam Gewinnspiel teil und haben die Chance auf den Hauptpreis: Ein je 500 EuroEinkaufs-Gutschein für EDEKA und den offiziellen Team Deutschland Online-Shopsowie eine Monatsration des Gewinner-Riegels. Verlängert wird die Aktion überdie Social-Media-Kanäle von EDEKA, Team Deutschland, der vier Athleten undweiterer Sportler als "Test-Esser" sowie am POS in den EDEKA-Märkten.Auf dem Weg nach Tokio: Gewinner-Riegel und EDEKA begleiten Team D2020 treten die Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Mit dabei:EDEKA als starker Partner vom Olympia Team Deutschland und natürlich deroffizielle Team Deutschland-Riegel. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund dasTeam D und gibt gemeinsam mit Athleten Impulse für eine ausgewogene Ernährung.So findet man unter dem #reifeleistung auf Instagram und aufedeka.de/reifeleistung die Lieblings-Rezepte der Sportler, die EDEKA für siekreiert hat und von den Athleten in der heimischen Küche nachgekocht wurden.Darüber hinaus tragen Eigenmarkenprodukte von EDEKA und Netto Marken-Discountdas Olympia Partner-Logo.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängigerIT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen NettoMarken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente imDiscountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell