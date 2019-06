Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Unterföhring (ots) -Kurz vor dem Duell der Weltmeister bei "Schlag den Star" bringensich Skirennläufer Felix Neureuther und Fußball-Profi ChristophKramer verbal in Stellung. "Von mir aus kann er gerne eine Schwalbemachen, aber dann bin ich der Geier, der über ihm kreist! Den Kramerschick' ich vom Platz. Christoph, dieses Spiel wirst Du sicher nichtvergessen", verkündet Felix Neureuther vor dem Schlagabtausch amSamstag, 15. Juni, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Christoph Kramerkontert: "Für Felix wird's am Samstag bergab gehen, das Gefühl kennter ja. Da wird's dem Slalom-Fahrer mal so richtig schwindelig. Mehrals Silber holt er nicht!"In bis zu 15 Runden treten die beiden Weltmeister im direktenDuell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness,Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, RonRingguth kommentiert. Als Music-Acts sind der kanadische RockstarBryan Adams ("Part Friday Night, Part Sunday Morning") und diedeutsche Pop-Sängerin Sarah Connor ("Vincent") mit dabei. Produziertwird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 15. Juni, um 20:15 Uhr live aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell