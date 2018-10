Welcher Wein soll es sein? - So entscheiden Restaurantgäste (FOTO)

Hamburg (ots) -Wenn der Sommer sich langsam verabschiedet, dann beginnt dieWeinlese und somit die Saison für neue gute Tropfen. Bookatable byMichelin hat 1.200 Restaurantgäste aus dem deutschsprachigen Raumdanach gefragt, was ihnen bei der Weinauswahl wichtig ist. DasErgebnis: Knapp die Hälfte der Restaurantgäste wünscht sichaussagekräftigere Beschreibungen der Weine im Restaurant. Die meistenbevorzugen trockene Weine, mit knapper Präferenz zum Weißwein,konkret entschieden wird aber bei 38 Prozent abhängig vom Gericht.Hilfe bei der Weinauswahl gewünschtKnapp die Hälfte der Gäste wünscht sich Unterstützung bei derWeinauswahl im Restaurant. So schätzen beispielsweise 12 Prozent einebessere textliche Beschreibung auf der Speisekarte des Restaurants.Gut ein Drittel erwartet diese zumindest dann, wenn dasServicepersonal keine allzu hilfreiche Antwort auf die Frage nacheinem guten Wein hat.39 Prozent der Restaurantbesucher kennen sich demgegenüber lautBookatable-Umfrage sehr gut mit Weinen aus und benötigen keine Hilfebei der Auswahl. Für 2 Prozent ist dabei ohnehin nur der Preisausschlaggebend.12 Prozent der Restaurantgäste bitten in der Regel um eineBeratung durch den Kellner, der meist eine Empfehlung aussprechenkann, so die Befragten. Nur 2 Prozent legen keinen Wert auf eineExpertenmeinung, weil sie grundsätzlich keinen Wein trinken.Wichtige Kriterien für Gäste bei der Weinauswahl: So wirdentschiedenAls wichtigste und häufigste Auswahlkriterien bei einem Weinzählen laut Bookatable-Umfrage für den Restaurantgast die Rebsorte(65 Prozent), das Herkunftsland (48 Prozent) und die Speiseauswahl,so 40 Prozent der Umfrageeilnehmer. Für gut ein Drittel ist dasAnbaugebiet zudem ausschlaggebend. Der Jahrgang des Weines und ebensoder Name des Winzers tragen bei jeweils 20 Prozent der Gäste zurEntscheidung bei. 16 Prozent beachten außerdem den Namen desWeinguts. Die Flaschenoptik und das Design des Etiketts sind fürWeintrinker hingegen weniger entscheidend bei der Auswahl einesWeines (2 Prozent).Übrigens trinken 26 Prozent der Gäste Weißwein zu Fisch und 22Prozent Rotwein zu Fleisch. 17 Prozent wählen Weine demgegenüberabhängig von der eigenen Stimmung und der jeweiligen Situation.Weitere 11 Prozent von der Jahreszeit und Temperatur.Erst eine gute Weinbegleitung macht ein tolles Essen im Restaurantso richtig rund. Auf Bookatable by Michelin finden Kulinarik-Fansdeshalb abgestimmte Wein-Menüs zum fairen Preis, so Thomas BergmannRegional Director DACH.Wein-Menüs auf Bookatable by Michelin:http://bit.ly/bookatable-wein-angeboteRiesling und trockene Weine sind bei Gästen beliebtAuf Platz 1 der beliebtesten Rebsorten ist der Riesling mit 20Prozent, gefolgt vom Grauburgunder mit 12 Prozent. Auf dem drittenRang rangiert der Sauvignon Blanc. Mit je 8 Prozent gleichermaßenbeliebt sind danach Chardonnay, Tempranillo, Weißburgunder undCabernet Sauvignon genau wie Pinot Noir und Merlot. Etwas dahinterliegt der Syrah mit knapp 5 Prozent der Befragten, die diese Rebsortebevorzugen.Dabei trinken 30 Prozent der Umfrageteilnehmer am liebsten Weinaus Deutschland. 19 Prozent favorisieren Weine aus Italien und 15Prozent wählen gute Tropfen aus Frankreich. Österreichische Weinebevorzugen 11 Prozent und spanische 9 Prozent. Auf den hinterenPlätzen rangieren in der Gunst der befragten Weintrinker SchweizerProduktionen sowie portugiesische, südafrikanische, australische,kalifornische und südamerikanische Weine.Trocken, halbtrocken oder lieblich? Danach gefragt, wie der Weinschmecken sollte, ziehen die meisten Gäste trockenen Wein vor -unabhängig davon, ob sie ihn weiß oder rot trinken. Die knappeMehrheit der Restaurantbesucher bestellt gerne trockenen Weißwein.Trockener Rotwein ist mit 45 Prozent auf dem zweiten Platz. 14Prozent der Restaurantgäste bevorzugen hingegen trockenen Rosé und 12Prozent mögen halbtrockenen Schaumwein am liebsten. HalbtrockeneWeißweine sind bei 10 Prozent der Restaurantgäste beliebt,halbtrockene Rosé-Varianten können bei 5 Prozent der Befragtenpunkten. Auf den hinteren Plätzen der präferierten Geschmacksgradebefinden sich liebliche Weine (3 Prozent), halbtrockener Rotwein (6Prozent) und die Weinschorle, für die 4 Prozent der Weintrinkerstimmen. Dabei machen 38 Prozent der Umfrageteilnehmer ihreWeinauswahl ganz konkret vom bestellten Gericht abhängig, entscheidenalso jeweils situationsabhängig.Pressekontakt:Vanessa LuwichBookatable GmbH & Co. KG040-21 11 18 70vanessa.luwich@bookatable.comOriginal-Content von: Bookatable GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell