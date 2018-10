Welcher Elektro-Antrieb passt zu mir? Hybrid, Batterie oder Brennstoffzelle - die Zukunft wird elektrisch. (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Anmoderation:Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch! Daran zweifeltinzwischen niemand mehr. Aber mal ehrlich, wissen Sie, welcherElektroantrieb für Sie der richtige ist? Ist es der Hybrid, ein reinbatterieelektrisch fahrendes Auto oder doch ein Elektrofahrzeug mitWasserstoffantrieb? Jürgen Schenk ist Chefentwickler fürElektrofahrzeuge, die Mercedes-Benz unter der Produktmarke EQanbietet. Wir sprachen mit ihm und seinem Kollegen ChristianMohrdieck über die Facetten der Elektromobilität. Dabei auch über dieAlltagstauglichkeit und eine von der Daimler AG entwickelte App, diebei der Entscheidung hin zum Elektrofahrzeug helfen soll:O-Ton Jürgen Schenk:"Wir haben eine EQ Ready-App. Die spielen Sie sich auf IhrSmartphone. Dann fährt diese App mit Ihnen Auto und beobachtet Siemit Ihren typischen Fahrprofilen: Wohin bewegt sich der Mensch. Wieweit fährt er pro Tag? Und Sie kriegen am Schluss aus dieser App eineEmpfehlung, welches Produkt am besten zu Ihnen passt. Die App könnenSie heute schon runterladen." (0:20)Konkretes Beispiel: Sind Sie dauernd im Großstadtdschungelunterwegs und verlassen Ihre Region höchstens mal mit der Bahn? Dannlegt Ihnen die App mit hoher Wahrscheinlichkeit den elektrischensmart ans Herz. Sind Sie ein klassischer Pendler, der täglich 150Kilometer über Land fährt, dann bekommen Sie vermutlich das neueElektro-SUV "EQC" vorgeschlagen.Je nach Fahrprofil kann das Ergebnis dabei aber natürlich auchsein, dass ein reines E-Fahrzeug heute noch nicht die geeigneteMobilitätsform für JEDEN Kunden darstellt. Da die Elektromobilitätaber auch vor konventionellen Antrieben keinen Halt macht, wäre hiervielleicht ein moderner Hybrid ohne Stecker eine Alternative.O-Ton Jürgen Schenk:"Es könnte auch sein, dass in der Kundenklientel jemand dabei ist,bei dem diese typischen Elektrofahrzeugprofile nicht so gut passen.Dann können wir ihm trotzdem auch ein Produkt anbieten. Es ist janicht so, dass wir nur noch Elektrofahrzeuge herstellen." (0:15)Die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen hat in den letztenJahren große Fortschritte gemacht: Das Netz der Stromtankstellen wirdimmer dichter, die Batterien werden kleiner, günstiger undeffizienter und das Laden bedarfsgerecht schneller. Die Reichweitesteigt, so dass auch die Langstrecke mit einem Elektrofahrzeug schonheute kein Problem mehr darstellt: Rund 400 Kilometer sind mit demMercedes EQC, dem rein elektrischen SUV möglich. Und das, sagt JürgenSchenk, deckt statistisch immerhin 96 Prozent aller Fernfahrt-Bedarfeauf deutschen Straßen ab:O-Ton Jürgen Schenk:"Jetzt kann man sich die Frage stellen: Wollen wir noch größereEnergiespeicher in die Autos bauen, so dass wir die letzten 4 Prozentauch noch erreichen? Und fahren dann quer durch Deutschlandriesengroße Batterien, wo die Energie für die letzten 4 Prozent vonallen mit rumgefahren wird. Das betrachten wir als nicht sinnvollesVorgehen. Deswegen ist unser Vorgehen: Die 400 Kilometer ist dasrichtige Set-Up für die 96 Prozent. Für die restlichen 4 Prozentbeschäftigen wir uns mit dem Thema "schnelles Wiederaufladen". (0:30)An einer High-Power-Schnellladestation - wie der von IONITY - istdie Batterie des EQC in rund 40 Minuten wieder zu 80 Prozentaufgeladen.Noch schneller geht das Tanken eines Elektrofahrzeugs mitBrennstoffzelle - wie dem neuen Mercedes-Benz GLC F-CELL, der EndeOktober in limitierter Stückzahl auf den Markt kommt: Hier wirdWasserstoff in lediglich drei Minuten in die Tanks gefüllt. DerWasserstoff verbindet sich in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff -dabei wird Energie erzeugt, die einen Elektromotor antreibt.Christian Mohrdieck, der Leiter der Brennstoffzellensparte beiMercedes-Benz zum Einsatz des GLC F-CELL:O-Ton Christian Mohrdieck:"Ich denke, es ist einerseits ein gutes Flottenfahrzeug, es bietetgenug Raum für 5 Personen und entsprechendes Gepäck. Es ist aber auchein Langstreckenfahrzeug, ein sehr bequemes Fahrzeug mit fast 500Kilometer Reichweite bis zum nächsten Tanken". (0:20)Beim Umstieg auf ein neues Fahrzeug sind natürlich nicht nur diereinen Anschaffungskosten relevant, sondern auch die Betriebskosten.Aber hier hat Jürgen Schenk gute Nachrichten - nicht zuletzt auch fürFlottenkunden:O-Ton Jürgen Schenk:"Bekanntermaßen sind die Betriebskosten von Elektrofahrzeugenniedriger als bei konventionellen Fahrzeugen. Wir brauchen ja keineZündkerzen oder Ölwechsel. Und im Zweiten sind die Energiekosten fürden Transport von A nach B oder für eine jährliche Fahrleistungungefähr auf der Hälfte dessen, was ein Verbrennungsfahrzeug hat.Damit kriegt er über Zeit eine Amortisation. Es muss jetzt natürlichjeder Fuhrparkleiter rechnen, inwieweit sein Fuhrpark konfektioniertist. Aber ich bin mir sicher, dass bereits ein großer Teil desFuhrparks elektrisch bewältigt werden kann." (0:31)Abmoderation:Der Umstieg auf Elektromobilität ist also heute schon möglich undkann sich sogar durchaus lohnen.Die Entwicklung schreitet in großen Schritten voran und dieAngebotspalette ist vielfältig. Ob als reines Stadtauto, fürgemischte Fahrprofile oder für die Langstrecke: Autohersteller wieDaimler bieten für jeden Einsatzzweck das passende elektrifizierteAngebot: Vom modernen Verbrennungsmotor mit elektrischerUnterstützung, über Plug-in Hybride mit alltagstauglichenelektrischen Reichweiten bis hin zu reinen Elektrofahrzeugen mitBatterie oder Brennstoffzelle. Fest steht: Die Zukunft der Mobilitätwird elektrisch - und es ist für jeden das Passende dabei!Pressekontakt:Mercedes-Benz:Madeleine Herdlitschka, 0711 17 76409Uta Trick-Schwark, 0711 17 40679Christoph Sedlmayr, 0711 17-91404all4radio:Hannes Brühl, Andreas Albrecht, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell