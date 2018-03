Welchen Einfluss haben Influencer? NOIZZ präsentiert Studie über die Generation C

Berlin (ots) - Vorstellung der Studie auf den "Online MarketingRockstars" am 22. März 2018 in Hamburg mit Rapper "Massiv" / Umfragezeigt: Befragte gehen reflektiert mit Markenbotschaftern um /NOIZZ-Podcast "Selfie mit Alles" startet Ende März 2018"Millennials" waren gestern, die sogenannte Generation C (C stehtfür Community, Connection, Creation und Content) definiert sich nichtüber das Geburtsjahr, sondern über ihren Lifestyle: Vernetzt, urban,laut. Doch wie tickt sie und welchen Einfluss haben Influencer aufihr Konsumverhalten?In einer umfangreichen Studie hat NOIZZ, das digitaleMedienangebot von BILD und Ringier Axel Springer Media für dieGeneration C, zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact über1.000 Teilnehmer zwischen 16 und 39 Jahren befragt. Vorgestellt wirddie Studie am Donnerstag, 22. März 2018, auf der Digitalmesse "OnlineMarketing Rockstars" in Hamburg mit Rapper "Massiv", der mitNOIZZ-Chef Manuel Lorenz über die Studie und den neuen NOIZZ-Podcast"Selfie mit Alles" sprechen wird.Denn sie wissen, was sie tun: Wie die Generation C mit Influencernumgeht- Die Generation C trifft sich in den sozialen Netzwerken. 71 Prozentsind mindestens einmal täglich auf Facebook oder Youtube, 63 Prozentauf Instagram, 42 Prozent auf Snapchat. Insgesamt ist Instagram fürdie Generation C die wichtigste Plattform.- Die NOIZZ-Studie zeigt, dass die Generation C durchaus Orientierungbei Influencern sucht: Für 60 Prozent der Befragten sind diese eineInspirationsquelle und mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent)hat schon einmal ein Produkt gekauft, nachdem ein Influencer esbeworben hat.- Dennoch gehen die Befragten reflektiert mit Markenbotschaftern inden sozialen Netzwerken um. 82 Prozent geben an, Social-Media-Promisnicht blind zu vertrauen. Gerade die Kennzeichnung als Werbung istder Generation C besonders wichtig (71 Prozent). Zwei Drittel (66Prozent) der Befragten werten Produktempfehlungen, die nicht alsWerbung gekennzeichnet sind, negativ. Bei Konsumentscheidungenvertrauen die Befragten den Freunden im echten Leben, 86 Prozentnennen sie als wichtigste Inspirationsquelle.- Den größten Einfluss auf das Konsumverhalten der Generation C habenSocial-Media-Markenbotschafter in den Bereichen Fashion undModetrends (28 Prozent) sowie Sport, Fitness und Ernährung (23Prozent). Gleichzeitig zählt auch hier das Urteil von Freunden ammeisten (41 Prozent bzw. 37 Prozent), gefolgt vom Rat der Familie (24Prozent bzw. 30 Prozent).- Kaum Einfluss haben Influencer im Bereich News und Politik (7Prozent). Hier haben die Digitalangebote von Medienmarken mit 35Prozent auch für die Generation C die höchste Relevanz undGlaubwürdigkeit.Die gesamte Studie steht unter www.noizz.study zum Download zurVerfügung.Manuel Lorenz, Editorial Director NOIZZ: "Von wegen Lemminge!Unsere Studie zeigt, dass junge Menschen genau wissen, was sie tun,wenn es um Marken und deren Botschafter geht. Die Studie soll dabeihelfen, die Generation C besser zu verstehen. NOIZZ sieht sich alsdas Portal der Generation. Wir wissen, wie sie denkt, fühlt und woihr der Sneaker drückt."NOIZZ-Podcast "Selfie mit Alles" startet Ende März 2018Im neuen extrascharfen Podcast "Selfie mit Alles" trifftNOIZZ-Chef Manuel Lorenz auf Menschen, die er noch in seinerSelfie-Sammlung braucht: Macher, Künstler, Influencer. Mit ihnenspricht er über das Leben im Hier und Jetzt und auf Instagram. DerInterview-Podcast wird auf den Plattformen Soundcloud und iTunes zurVerfügung stehen und ab Ende März 2018 alle drei Wochen erscheinen.Die Premierenfolge mit der Berliner Influencerin Frankie Miles wirdlive am 22. März auf der Bühne der "Online Marketing Rockstars"aufgezeichnet.Über NOIZZNOIZZ ist ein digitales Medienangebot von Axel Springer undRingier Axel Springer Media. NOIZZ startete im November 2015 in Polenund ist mittlerweile auch in Deutschland (in Kooperation mit BILD,seit Februar 2017), Rumänien, Serbien, der Slowakei und Ungarn aufdem Markt. NOIZZ berichtet zeitgemäß, persönlich und überraschendüber alles, was die urbane und digital vernetzte Zielgruppe bewegt:Von Mode und Lifestyle über Street-Art und Hip-Hop bis hin zu Politikund Gesellschaft. Dabei spricht NOIZZ das Publikum dort an, wo sichdie Nutzer aufhalten: auf dem Smartphone und Social Media, mitTexten, Bildern, Videos - und nun auch mit einem Podcast.Pressekontakt:Axel Springer SEFriedrich KablerE-Mail: friedrich.kabler@axelspringer.deTel: 030 - 2591 776 25Original-Content von: NOIZZ, übermittelt durch news aktuell