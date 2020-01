Welche zusätzlichen zahnärztlichen Leistungen stehen gesetzlich Versicherten mit Pflegebedarf oder einer Beeinträchtigung zu?

Berlin (ots) - Neue Broschüre informiert über Versorgung zu Hause, inPflegeheimen und sonstigen EinrichtungenDie Mundgesundheit ist für Menschen mit Pflegebedarf oder einer Beeinträchtigungsehr wichtig. Das gilt besonders dann, wenn Betroffene nicht oder nicht mehrausreichend in der Lage sind, für ihre Mundgesundheit selbständig undeigenverantwortlich zu sorgen. Gesunde Zähne, Zahnfleisch und intakterZahnersatz bedeuten schließlich viel mehr als Funktionalität beim Essen undSprechen. Auch der allgemeine Gesundheitszustand und die Teilhabe am Leben inder Gesellschaft werden durch die Mundgesundheit erheblich beeinflusst. Dasbedeutet Lebensqualität.Die neue Broschüre "Zusätzliche zahnärztliche Versorgungsangebote für Menschenmit Pflegebedarf oder einer Beeinträchtigung" informiert über speziellezahnärztliche Leistungen, die von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)übernommen werden - in der Zahnarztpraxis, aber bei Bedarf auch in der Wohnungder Patienten, einer Wohngemeinschaft oder in einer Pflegeeinrichtung.Herausgeben wird die Broschüre gemeinsam von KassenzahnärztlicherBundesvereinigung (KZBV), Bundeszahnärztekammer (BZÄK), derBundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und demBundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa).Zusätzliche zahnärztliche LeistungenNeben den regelhaften Vorsorgeuntersuchungen können Menschen mit Pflegebedarfoder einer Beeinträchtigung zusätzliche zahnärztliche Leistungen beanspruchen,die von den gesetzlichen Krankenkassen einmal im Kalenderhalbjahr übernommenwerden. Dazu zählen zum Beispiel die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, dieAufklärung über richtige Zahn- und Mundpflege und die Entfernung von Zahnstein.Diese Leistungen sollen dazu beitragen, das Risiko für Karies-, Parodontal- undMundschleimhauterkrankungen zu senken sowie die Mundgesundheit der Betroffenenzu erhalten und zu verbessern.Schwerpunkt bei zahnärztlicher PräventionDer Schwerpunkt der zusätzlichen ambulanten und stationären Leistungen liegt beider zahnärztlichen Prävention, also der Vorbeugung von Krankheiten. Patienten,Angehörige und Pflegekräfte können sich mit der Broschüre unter anderem über dieaufsuchende Versorgung zuhause sowie im Rahmen von Kooperationsverträgenzwischen Praxen und Pflegeeinrichtungen informieren. Sie erfahren, wo diezahnärztlichen Leistungen in Anspruch genommen werden und wie Pflegekräfte undpflegende Angehörige einbezogen werden können. So ist die aufsuchendezahnärztliche Versorgung auch in Einrichtungen möglich, in denen Leistungen zurTeilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulischeAusbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrundstehen, wie zum Beispiel in Werkstätten. Zudem erläutert die Broschüre, welcheBehandlungen vor Ort möglich sind und wann der Transport in eine Praxiserforderlich ist. Auch gesetzliche Regelungen zu Krankenfahrten und -transportenim Falle einer notwendigen Behandlung in der Zahnarztpraxis werden verständlicherläutert.Wo ist die neue Broschüre erhältlich?Die Broschüre "Zusätzliche zahnärztliche Versorgungsangebote für Menschen mitPflegebedarf oder einer Beeinträchtigung" steht ab sofort auf den Websites vonKZBV, BZÄK, BAGFW und bpa zum kostenlosen Download bereit (www.kzbv.de,www.bzaek.de, www.bagfw.de, www.bpa.de). Zahnarztpraxen können zudem über dieWebsite der KZBV kostenlose Druckexemplare für die Auslage im Wartezimmerbestellen. Pflegedienste, Pflegeheime und sonstige Einrichtungen informierensich über Bezugsquellen unterhttps://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/publikationen oder bei der jeweiligenbpa-Landesgeschäftsstelle. Kostenlose Bestellungen von Druckexemplaren sind fürPflegedienste, Pflegeheime und sonstige Einrichtungen auch online über eineeigens dafür eingerichtete Datenbank der KZBV möglich.Pressekontakt:KZBV: Kai Fortelka, Tel.: 030 280 179-27, E-Mail: presse@kzbv.deBZÄK: Jette Krämer, Tel.: 030 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.deBAGFW: Katrin Goßens, Tel.: 030 24089-121, E-Mail:presse@bag-wohlfahrt.debpa: Uwe Dolderer, Tel.: 030 308788-60, E-Mail: presse@bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12264/4484236OTS: Kassenzahnärztliche BundesvereinigungOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell