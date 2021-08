Welche drei Netflix-Alternativen Anleger auf dem Schirm haben sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, „Hätte ich doch” sind vermutlich drei der meist verwendeten Wörter im Börsianer-Jargon und kommen mir persönlich bei der Netflix-Aktie in den Sinn. „Hätte ich doch” zum Netflix-Start in Holland 2013 Anteile zum Kurs von rund 20 Euro pro Stück erworben, so würde ich mich aktuell über eine vierstellige Performance freuen. Oder:...