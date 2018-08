Hamburg (ots) - Was trägt man jetzt - und was nicht?Moderedakteurin und Creative Consultant Tatjana Peco berät in Maxi(EVT 9.8.) regemäßig in Sachen Mode und Stil und lässt dabei keineLeserfragen offen.Welche alternativen Bürolooks gibt es neben Bluse und Blazer?Tatjana Peco empfiehlt: "Die Alternative Nummer eins sindHemdkleider - die sind schön feminin und auch ohne Blazer immer nochseriös genug für die meisten Jobs. Dazu kann man zum Beispiel einenedlen Strickcardigan kombinieren, wenn's mal kühler wird. Wer lieberHosen trägt, wirft sich statt einem Blazer einfach eineWickelstrickjacke über oder trägt einen schlichten Strickpulloverdazu."Was ist bei der Investition in eine hochwertige Handtasche zubeachten?"Wenn man schon viel Geld ausgibt, dann soll's sich auch lohnen.Deshalb: auf zeitloses Design und eine neutrale Farbe setzen. Aneinem Klassiker sieht man sich nicht so schnell ab und man kann dieTasche länger als eine Saison tragen."Welche Jacke eignet sich für Spätsommernächte?"Casual Blazer sind gerade sehr angesagt, zum Beispiel ausleichtem Leinenstoff und/oder gemustert. Sie passen sehr gut zuSommerkleidern oder Marlenehosen. Eine Allzweckwaffe, die die meistenvon uns schon im Schrank haben: die Jeansjacke - diese Saison gern inpastelligen Farben."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab9. August 2018 im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennungder Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist der ultimative Survival Guide für die Generation Y. Aufdie vielfältigen Fragen der Leserinnen reagiert Maxi, indem sie eineHaltung zur Welt der unbegrenzten Möglichkeiten einnimmt, ohne zubewerten. Dabei kokettiert das Premiummagazin humorvoll und smart mitden Alltags- und Lebens-Phänomenen der 28- bis 38-Jährigen. Maxi wirdeinzigartig konkret und bietet Leserinnen von der ersten bis zurletzten Seite Service. Zeitgeist, Fashion, Beauty, Herz & Seele sinddie Kernsäulen von Maxi. Aber auch Gesundheit, Food, Wohnen, Kulturund Reise sind Themen, die die Maxi-Leserinnen bewegen und zu denenMaxi facettenreiche Inspirationen und Service bietet.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/http://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell