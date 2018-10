Welche Tipps gibt die Chengdu Hi-tech Zone zur Förderung von drei Einhorn-Unternehmen innerhalb eines Jahres?

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Von relevanten Akteuren wird erklärt, dass die Chengdu Hi-techZone danach strebt, zehn weitere Einhorn-Unternehmen in den nächstendrei Jahren zu fördern.Kapital und Standort sind die grundlegenden Probleme, vor denendie meisten Start-ups anfangs stehen. Um die Schwierigkeit imHinblick auf Kapital zu lösen, hat die Chengdu Hi-tech Zone zu Anfangdieser Jahreshälfte eine Einhorn-Investitionsstiftung mit Mitteln inHöhe von insgesamt 10 Milliarden RMB aufgebaut, um Unternehmen mithohem Wachstumspotenzial, die Innovationstechnologien besitzen undinnovative Geschäftsmodelle verfolgen, bei der Bewältigung derFinanzierungsschwierigkeiten zu unterstützen. Gleichzeitig wird dieStandortfrage gelöst, denn die Chengdu Hi-tech Zone hat ebenfalls einInkubationsnetz etabliert, das spezielle Gewerbegebiete,Kreativwerkstätten, Inkubator, Beschleuniger, besondere Gebäude undprofessionelle Unternehmen mit einer Fläche von 4,3 MillionenQuadratmeter für Inkubationsbetreiber zur Verfügung stellt.Darüber hinaus hat die Chengdu Hi-tech Zone auch ein schrittweisesKultivierungssystem von Unternehmen der Neuen Ökonomie etabliert, umzielorientiertere Förderungsmaßnahmen für Unternehmen inverschiedenen Entwicklungsphasen zu bieten. Beispielsweise könnenneue Unternehmen mit Wachstumspotenzial eine einmalige Förderung vonmaximal 1 Million RMB als Anfangskapital und Mietzuschuss erhalten.Außerdem wird ein Service-Mechanismus mit Fachpersonal fürpotenzielle Einhorn-Unternehmen eingerichtet, um ihnenbreitgefächerte Unterstützung zu bieten, unter anderem beim Aufbauder Talentgewinnung, für Investition und Finanzierung, Marktexpansionsowie Erfolgstransformation.Mithilfe der Unterstützung durch eine Reihe von Maßnahmen konntedie Chengdu Hi-tech Zone, abgesehen von den drei oben genanntenEinhorn-Unternehmen, in den letzten Jahren eine Gruppe von"potenziellen Einhorn-Unternehmen" verzeichnen, zu denen u. a. die XWBank, Revotek und GIMI Technology gehören. Revotek, einbiotechnologisches Unternehmen, hat beispielsweise die weltweit erstein-vivo-Versuchsserie zur Verpflanzung von 3D-Bioprinting-Blutgefäßenin Rhesusaffen mit großem Erfolg durchgeführt. GIMI Technology istals der Begründer des chinesischen Non-Screen-Fernsehens in jüngstenJahren mit dem CES Best Innovation Award, dem Red Dot Product DesignAward und dem IF Design Award ausgezeichnet worden.Pressekontakt:Xiuwan Yin86-13096359612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell