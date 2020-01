Welche Technologien stehen hinter Data Science, Künstlicher Intelligenz oder Cloud Computing? Ein kostenloser Online-Kurs sorgt für Klarheit im Schlagwort-Dschungel

Potsdam (ots) - Klarheit in den Schlagwort-Dschungel datengetriebenerTechnologien zu bringen verspricht ein kostenloser Onlinekurs, der auf derIT-Lernplattform openHPI am 8. Januar 2020 startet. Das Hasso-Plattner-Institut(HPI) will damit dazu beitragen, dass die breite Öffentlichkeit "die aktuelleDiskussion um Daten-Wissenschaften und Künstliche Intelligenz besser versteht",so Kursleiter Professor Felix Naumann. Anmelden für den siebenwöchigenGratis-Kurs in deutscher Sprache kann man sich unterhttps://open.hpi.de/courses/data-engineering2020."Wir greifen aktuelle Schlagworte aus Beruf und Alltag heraus und erklären dieseallgemeinverständlich", nennt Naumann die Zielrichtung seines Massive OpenOnline Course (MOOC). Er will erläutern, welche Technologien hinter den in derÖffentlichkeit viel diskutierten Begriffen wie Big Data, Data Science, DataEngineering, Cloud Computing, Data und Text Mining, Machine Learning undKünstliche Intelligenz (KI) stehen und verwendet werden. Naumann hat sich im HPIWissenspodcast "Neuland" gerade auch zum Thema "Das schmutzige Geschäft des DataScience" geäußert.Schwerpunkt liegt auf Data EngineeringDen Kursschwerpunkt legt der Informatikprofessor, der am HPI das FachgebietInformationssysteme leitet, auf das Data Engineering, also die grundlegendenDatentechnologien, welche Deep Learning und KI erst ermöglichen. "Wir benennenalle diese Technologien und erklären jeweils in kurzen Videos von drei bis fünfMinuten Länge, was sie generell leisten", so Naumann. Pro Kurswoche stellt erzusammengerechnet bis zu zwei Stunden Videomaterial bereit.So sollen die Teilnehmer die typischen Arbeitsschritte eines Data Scientistnachvollziehen können: Datenbeschaffung, Datenreinigung und Datenintegration."Außerdem zeigen wir, wie man durch Data Mining und maschinelles LernenErkenntnisse aus dem Datenmaterial gewinnen kann", sagt der HPI-Professor. Anden Schluss stellt er eine Diskussion über Ethik und Fairness bei derautomatisierten Datenanalyse.Mitreden können in der Diskussion um "Big Data"In dem Kurs gehe es nicht darum, wie genau die vorgestellten Technologienfunktionieren, betont der Kursleiter. Die Teilnehmer lernten also keinekomplexen Algorithmen, Verfahren oder Programmiersprachen kennen, sondern würdenvielmehr in die Lage versetzt, sich im Bereich Daten-Wissenschaften allgemeinweiterzubilden, "um mitreden zu können", wie Naumann sagt.Dementsprechend sind die Selbsttests, Hausaufgaben und Prüfungen des kostenlosenOnlinekurses auch nicht auf Anwendungswissen konzentriert, sondern stellen unteranderem kleine Rechercheaufgaben. Für die Bewältigung der Aufgaben müssen dieTeilnehmer laut Kursleiter mit etwa dem gleichen Zeitaufwand rechnen wie fürsAnschauen der Videos, also zwei Stunden.Naumann hofft auf rege Debatten im Nutzer-Forum von openHPI. ErfolgreicheAbsolventen des Kurses erhalten im Anschluss ein Zeugnis bzw. ein qualifiziertesZertifikat des Hasso-Plattner-Instituts.Einige Fakten zur IT-Lernplattform openHPIGestartet am 5. September 2012Betreiber: Hasso-Plattner-Institut, PotsdamEinzelne Nutzer: rund 211.000*Kurseinschreibungen: rund 688.000*Ausgestellte Leistungsnachweise: gut 69.400*Archivierte Kurse fürs Selbststudium: rund 70*Kurs-Sprachen: Deutsch, Englisch, ChinesischWebseite: https://open.hpi.de*alle Angaben beziehen sich auf Dezember 2019Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 19 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.