Welche Risiken lauern auf ShareWood Group-Investoren?

Zürich (ots) - Grüne Investments liegen im Trend. Kapitalanlegerwollen Umweltbewusstsein und ihren Wunsch nach einer hohen Renditemiteinander verbinden.Wälder und Holzplantagen sind seit jeher stabile Sachwerte undfinden sich in Portfolien von Pensionskassen und Banken. DiePreisentwicklung von Teakholz spricht für ein Investment in dennatürlich nachwachsenden Rohstoff. Baumeigentümer tragen aktiv zumKlimaschutz bei, weil mit jedem gepflanzten Baum die globaleCO2-Bilanz verbessert wird. Gleichzeitig können sie mit einerstabilen und hohen Rendite rechnen.Doch was ist mit den Risiken?Waldbrände, Unwetter oder Baumschädlinge werden als potentielleBedrohungen für die Forstwirtschaft angesehen. Aber diese Gefahrenlassen sich laut Fachleuten gut managen und sind versicherbar.Daneben sind für eine erfolgreiche Investition Bedingungenentscheidend, die der zukünftige Teakbesitzer vorab klären sollte:Wie sind seine Eigentumsrechte garantiert? Wie professionell undnachhaltig ist die Bewirtschaftung? Und nicht zuletzt, wie wird dasHolz vermarktet?Die ShareWood Switzerland AG hat ein überzeugendes KonzeptentwickeltSchon seit zehn Jahren investiert die ShareWood Switzerland AG ausder Schweiz in brasilianische Edelholz-Plantagen.ShareWood-Investoren sind durch Eigentumsübertragung und denVersicherungsschutz ihrer Bäume abgesichert. Mit Hilfe vonKapitalrückstellungen wird die professionelle Bewirtschaftung überdie gesamte Investitionsdauer sichergestellt. Auf dem Gebiet desnachhaltigen Bewirtschaftungsmanagements verfügt die ShareWood Groupüber langjährige Erfahrungen. Spezialisierte Schweizer Forst- undAgraringenieure sorgen mit gut ausgebildeten und engagiertenMitarbeitern auf rund 6.000 Hektar fruchtbarem Land für eineressourcenschonende Pflege von Teakbäumen.Durch regelmäßige Durchforstung erhält der BaumbesitzerAuszahlungen aus dem Holzerlös. Diese hochwertigen Hölzer sind aufdem Weltmarkt gefragt und die Tendenz ist weiter steigend. Die 21Plantagen der ShareWood Group liegen in Mato Grosso, eine Region diesich durch sehr gute Böden und ideale klimatische Bedingungenauszeichnet. Die ShareWood Switzerland AG unter der Leitung von PeterMöckli ist mit den Mechanismen des komplexen Holzmarktes bestensvertraut und erzielt für sein erstklassiges Holz kontinuierlichHöchstpreise. Neben etablierten Vertriebsstrukturen und gesichertenAbsatzkanälen wurde 2013 eine eigene Holzverarbeitungsfabrikeröffnet. Dort werden hochwertige Möbel, Accessoires und Produktefür die Industrie und den Einzelhandel produziert. Dadurch kann diekomplette Wertschöpfungskette abgedeckt und ausgeschöpft werden.Seit 2007 gab es für die ShareWood-Investoren bereits 16Ausschüttungen zwischen 6,9 und 8,9 % IRR p.a. Damit beweist dasSchweizer Unternehmen, dass sie ihr Grundprinzip "Respekt vor derNatur und wirtschaftliches Handeln zu vereinen", erfolgreich umsetzt.