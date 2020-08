München (ots) -- Die dritte Staffel der Wissenschaftsserie ab 18. Oktober immer sonntags um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Renommierte Wissenschaftler teilen ihre Erkenntnisse und ermöglichen einzigartige Einblicke in eine Welt, die üblicherweise im Verborgenen liegt - Mithilfe modernster Computertechnologie werden faszinierende Tiefseewelten erstmals sichtbarNoch immer sind die Ozeane für uns Menschen ein weitgehend unbekannter Lebensraum, eine faszinierende Welt voller Geheimnisse. Rund 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Meer bedeckt, erforscht sind gerade einmal 10 Prozent. Die dritte Staffel der Wissenschaftsserie "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" begibt sich auf eine faszinierende Unterwasserreise, um ungeklärte Mysterien am Boden unserer Weltmeere zu lüften. Mithilfe modernster Computertechnologie werden nicht nur gewaltige Berge, tiefe Schluchten und weite Ebenen sichtbar, sondern auch versunkene Städte, Schiffswracks und andere Geheimnisse der Tiefsee.National Geographic präsentiert die neue Staffel von "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" ab 18. Oktober immer sonntags um 21.50 Uhr als deutsche Erstausstrahlung.Über "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" Staffel 3:Am Grund der Ozeane gibt es nicht nur faszinierende Unterwasserlandschaften zu entdecken, sondern auch zahllose Mysterien zu enthüllen. Dank neuester Technologie können Forscher heute zahllose Geheimnisse, die unter der Oberfläche der Weltmeere schlummern, entdecken und sogar visualisieren. Auch in Staffel 3 zieht die Serie "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" virtuell den "Stöpsel" aus den Ozeanen und erkundet den Meeresboden auf ganz neue Art. Atemberaubende virtuelle Kamerafahrten durch vom Wasser befreite unterseeische Landschaften führen zu den größten Mysterien der See - seien es vor Jahrhunderten versunkene Schiffswracks, untergegangene Städte oder die immensen Naturwunder von Riffen oder unterseeischen Vulkanen. Unterwasserarchäologen, Geologen und Biologen teilen ihre Erkenntnisse mit den Zuschauern und ermöglichen somit einzigartige Einblicke in die geheimnisvolle Welt, die unseren Augen sonst verborgen bleibt. In den neuen Folgen geht es u. a. um eines der dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte: den Sklavenhandel. Die Serie taucht ab zum letzten Schiff, das den Atlantik mit afrikanischen Gefangenen überquerte und macht anhand unter Wasser konservierter Zeugnisse deutlich, welche katastrophalen Zustände an Bord geherrscht haben müssen. Außerdem untersucht "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" ein nukleares Schlachtfeld im Pazifik: das Bikiniatoll, wo die Verwüstungen durch die Atomtests der USA zwischen 1946 und 1958 bis heute sichtbar sind.Sendetermin:- "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" Staffel 3 ab 18. Oktober immer sonntags um 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle zehn Episoden im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationThe Walt Disney Company (Germany) GmbHTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@disney.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107804/4670188OTS: National GeographicOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell